Irã alerta que Estreito de Ormuz é uma linha vermelha inviolável

O regime também avisou que se os Estados Unidos cumprir a sua ameaça de atacar as infraestruturas iranianas, Teerã atingirá todas as infraestruturas da região do Golfo

Estreito de Ormuz ( Anadolu via AFP)

Nesta quinta-feira (16), o porta-voz do exército iraniano, brigadeiro-general Mohammad Akraminia, afirmou que o Estreito de Ormuz é uma linha vermelha inviolável. O regime também avisou que se os Estados Unidos cumprir a sua ameaça de atacar as infraestruturas iranianas, Teerã atingirá todas as infraestruturas da região do Golfo.

"Os americanos pensaram que, atacando algumas das nossas bases na costa sul do país, poderiam assumir o controle deste estreito estratégico. No entanto, a República Islâmica do Irã tem a capacidade de exercer controle sobre o Estreito de Ormuz a partir de qualquer ponto do seu território, e esta questão não depende de costas ou ilhas.

O exército iraniano tinha afirmado anteriormente, em referência ao estreito: Resistiremos, sem dúvida, até ao fim e neutralizaremos as intervenções americanas na região", declarou Akraminia.

O porta-voz militar do Irã disse que o único modo de reabrir o Estreito de Ormuz será se os EUA cumprirem o memorando de entendimento assinado entre as duas partes em junho e implementarem as regulamentações iranianas referentes ao tráfego marítimo nesta rota.

Entretanto, os ataques continuam de ambos os lados. Teerã atacou bases militares norte-americanas na região, como Jordânia, Kuwait e Bahrein, enquanto os EUA lançaram onda de ataques em vários pontos do território iranianos.

Já o principal negociador do Irã, Mohammad Bagher Ghalibaf, disse que o governo não tinha motivos para cumprir qualquer acordo que não beneficiasse o país. Segundo Ghalibaf, a segurança nacional do Irã depende da manutenção dos acordos iranianos no Estreito de Ormuz.

Enquanto isso, o Paquistão pediu hoje que Washington e Teerã retomem as negociações ao abrigo do memorando de entendimento assinado em junho com a mediação de Islamabad.

"Embora a implementação do memorando de entendimento esteja enfrentando dificuldades, o Paquistão continuará a encorajar todas as partes a pôr fim à violência e a retomar as discussões técnicas de acordo com o memorando de entendimento", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Paquistão, Tahir Andrabi.

O porta-voz destacou também a importância de garantir a segurança e a liberdade da navegação marítima em todos os momentos no estreito de Ormuz. O Irã, que voltou a bloquear o estreito de Ormuz, já prometeu que esta via navegável se manterá encerrada até ao final da agressão norte-americana.