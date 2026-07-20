Irã diz que recebeu propostas de mediadores com EUA e que direitos sobre Ormuz são inegociáveis

Porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã afirmou que qualquer negociação com os EUA deve levar em consideração os interesses nacionais iranianos

Estreito de Ormuz ( Anadolu via AFP)

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baghaei, afirmou, em coletiva de imprensa nesta segunda-feira, 20, que qualquer negociação com os EUA para encerrar a guerra no Oriente Médio deve levar em consideração os interesses nacionais iranianos e que os direitos soberanos sobre o Estreito de Ormuz são inegociáveis.

"Mediadores transmitiram mensagens a Teerã nos últimos dias e recebemos propostas", destacou.

Apesar do comentário, Baghaei demonstrou ceticismo e disse que um memorando de entendimento só tem valor e validade se todas as partes estiverem comprometidas com ele. Ressaltou ainda que Teerã tem sido "completamente transparente" sobre o acordo firmado com Washington desde o início, que, segundo o porta-voz, se baseia no princípio de "compromisso por compromisso".

"Qualquer acordo só tem valor e validade quando as partes estão comprometidas com ele; portanto, com a quebra de promessa por parte da outra parte, os compromissos do Irã também foram gradualmente suspensos", explicou.

Segundo Baghaei, o "exercício das opções" pelos EUA resultará em uma resposta recíproca do Irã, e a posição do país em relação a esses acordos formais permanecerá "clara e estável".