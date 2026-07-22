Trump ameaça destruir pontes e centrais elétricas no Irã por cada ataque em Ormuz

Presidente dos EUA afirmou que a guerra contra os iranianos já custou mais de R$ 37 bilhões ao país

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump ( AFP)

O presidente americano, Donald Trump, ameaçou, nesta quarta-feira (22), destruir pontes e centrais elétricas no Irã por cada ataque contra embarcações no Estreito de Ormuz e anunciou que a guerra que custou aos Estados Unidos mais de US$ 37 bilhões (cerca de R$ 187 bilhões) "não terminou".

A retomada das hostilidades gera preocupações sobre a quantidade de petróleo e gás pelo bloqueio iraniano do Estreito de Ormuz e a ameaça de um cerco aos portos da Arábia Saudita pelos rebeldes do Iêmen, aliados do Irã.

O bloqueio fez os preços do petróleo dispararem e aumentar a pressão sobre Trump para buscar uma saída para um conflito que já afetou os consumidores americanos antes das eleições de meio de mandato, muito acirradas.

“Cada vez que a República Islâmica do Irã atacar um navio no Estreito de Ormuz, seja com mísseis, drones ou qualquer outro tipo de arma ou munição, os Estados Unidos vão bombardear e destruir UMA PONTE OU UMA CENTRAL ELÉTRICA”, escreveu o presidente americano nesta quarta-feira em sua rede, Truth Social.

No entanto, o principal diplomata americano, Marco Rubio, garantiu que Washington segue disposto a procurar um acordo negociado com Teerã.

"Seguimos abrindo a resolução de forma negociada. Mas por enquanto, não parece haver assuntos específicos", declarou Rubio em uma reunião de ministros do sudeste asiático em Manila.

Segundo o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Esmaeil Baqaei, os intercâmbios diplomáticos com Washington através de mediadores continuam.

Um míssil americano impactou, nesta quarta-feira, na ilha de Larak, no estreito, reportou a agência de notícias iraniana Tasnim, ainda sem dar um balanço dos danos.

Petróleo volta a subir

As ameaças ocorrem enquanto Teerã intensifica seus ataques contra alvos nos Estados do Golfo aliados de Washington. No Kuwait, o Exército declarou que suas defesas antiaéreas estão interceptando drones procedentes do Irã, enquanto a Jordânia afirmou ter derrubado quatro mísseis iranianos e quatro drones.

Sirenes de alerta também soaram no Bahrein e um correspondente da AFP em Manama sofreu uma explosão. O Exército Iraniano declarou que tinha atacado alvos americanos no Kuwait e no Bahrein, incluindo sistemas de defesa aérea, instalações de radar e prédios administrativos.

A Guarda Revolucionária iraniana também disse ter atacado bases americanas na Jordânia. Os houthis, por sua vez, avançaram em sua ameaça de obstaculizar o trânsito do outro lado da península arábica. Este grupo controla o estreito de Bab el Mandeb, no extremo sul do Iêmen, por onde os navios devem passar para chegar ao Canal de Suez.

Como consequência, os preços do petróleo subiram consideravelmente nesta quarta-feira: o barril de Brent, referência internacional, superou os 95 dólares (481 reais) o barril pela primeira vez em quase seis semanas.