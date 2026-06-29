Terremoto: termina janela crítica de 72h para resgate de sobreviventes na Venezuela

Voluntários que atuam nos resgates da Venezuela, no entanto, ainda mantêm as esperanças. Ao todo, socorristas de 24 países trabalham na Venezuela

Escombros do terremoto na Venezuela ( Miguel Medina/Pool/AFP)

A janela de tempo crítica de 72 horas para resgatar sobreviventes sob os escombros do terremoto na Venezuela terminou. Especialistas acreditam que, após o prazo, a tarefa se transforma basicamente na recuperação de cadáveres. Na última quarta-feira (24), o país foi atingido por dois tremores de magnitude superior a 7, deixando quase 1.500 mortos.

"Todos dizem que não há mais ninguém, mas nós (continuamos) esperando aqui. Vamos ver se ainda dá para tirar mais alguém", declarou Eduardo Cardozo, um trabalhador rural que viajou para ajudar nos trabalhos de resgate em Tucacas, na costa, quase 200 km ao Leste de Caracas.

"O mais difícil era quando sentíamos esperança nos túneis onde entrávamos, rastejando, tirando escombros, fazendo um trabalho de coração, com muita fé, e quando chegávamos aos objetivos (as pessoas), as encontrávamos sem vida", contou Luis Salas, outro voluntário, de 27 anos.

Em meio à tragédia, surgiu uma luz de esperança: um homem e seu filho adolescente foram resgatados no domingo em La Guaira, segundo correspondentes da AFP. Socorristas de 24 países trabalham sem cessar, enquanto helicópteros e aeronaves americanas Osprey V-22 sobrevoam a região.

Mas a população não esconde a revolta com a ajuda insuficiente e lenta do governo nas buscas das vítimas. "Nós mesmos é que fazemos tudo. Nós mesmos nos ajudamos e, confiando em Deus, acreditamos que Deus nos ajudou", declarou à AFP Dayana Lean, de 51 anos, na praia Los Cocos, em La Guaira.