Ainda há esperança: criança de 11 anos é resgatada em escombros de terremoto na Venezuela

Resgate ocorre três dias após terremotos atingirem o país; a chance de encontrar sobreviventes diminui consideravelmente. Até agora, autoridades já registraram 1.430 mortos, 3.238 feridos e dezenas de milhares desaparecidos

Foram dois terremotos consecutivos na Venezuela ( AFP)





Uma criança de 11 anos foi retirada com vida de escombros na Venezuela na madrugada deste domingo (28). O resgate ocorre três dias após terremotos atingirem o país e deixarem 1.430 mortos, 3.238 feridos e dezenas de milhares desaparecidos. A informação foi confirmada pela presidente interina, Delcy Rodríguez, na rede social X (antigo Twitter).

“Há poucos minutos, um menino de 11 anos foi resgatado com vida em Caraballeda (cidade no estado litorâneo de La Guaira, vizinho a Caracas). Nestas horas, cada vida é esperança para a Venezuela”, escreveu a presidente venezuelana na noite de sábado 27.

No fim da tarde da quarta-feira, 24, com poucos segundos de diferença, dois terremotos atingiram o país. Os tremores alcançaram magnitudes de 7,2 e 7,5 graus na escala Richter, níveis considerados elevados e capazes de provocar grandes danos.

La Guaira, onde fica a cidade em que a criança foi resgatada, foi um dos mais impactados pelos abalos sísmicos e, agora, assemelha-se a uma “zona de guerra”. Passados três dias da tragédia, a chance de encontrar sobreviventes entre os escombros diminui consideravelmente.

Nas redes sociais, usuários relatam lentidão na assistência prestada pelo governo ao povo venezuelano. “Graças a você e ao seu regime assassino, nas primeiras 36 horas morreram milhares de venezuelanos, não enviaram ajuda e não organizaram uma resposta ao desastre natural”, afirmou o jornalista venezuelano Eduardo Menoni, em resposta ao post da presidente interina Delcy Rodríguez, que foi aliada do regime de Nicolás Maduro, preso pelos Estados Unidos em janeiro.



