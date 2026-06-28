O que se sabe sobre as vítimas estrangeiras dos terremotos na Venezuela

Brasileiros, portugueses, espanhóis, chineses, chilenos e italianos estão entre as vítimas estrangeiras dos terremotos que atingiram a Venezuela na última semana

Buscas por vítimas de terremotos em Catia La Mar, na Venezuela (FEDERICO PARRA / AFP)

O último balanço das vítimas dos dois terremotos que atingiram a Venezuela esta semana subiu para quase 1.500 pessoas, entre elas cidadãos de vários países.

Veja o que se sabe neste domingo (28) sobre as vítimas estrangeiras:

Dois brasileiros



O Itamaraty informou na quinta-feira (25) que dois cidadãos brasileiros -um homem e uma mulher- morreram na tragédia.

O governo anunciou assistência consular aos seus familiares, informou o ministério.

Vinte e oito portugueses ou luso-descendentes



O Ministério das Relações Exteriores de Portugal informou que 28 portugueses ou luso-descendentes morreram e 85 estão desaparecidos.

Pelo menos 17 espanhóis mortos



O Ministério das Relações Exteriores informou neste domingo que pelo menos 17 cidadãos espanhóis morreram e 150 estão desaparecidos.

As autoridades informaram que há 12 espanhóis localizados sob os escombros, que concentram os esforços das equipes de resgate. Em um boletim anterior, o Ministério havia informado que havia 14 cidadãos sob os escombros e destacou que não sabia "em que circunstâncias eles se encontram".

Em 1º de janeiro de 2026, 147 mil espanhóis residiam na Venezuela, segundo dados do Ministério das Migrações da Espanha.

Sete chineses



Entre os mortos causados pelo terremoto há sete cidadãos chineses, informou a emissora estatal CCTV de Pequim, citando dados da embaixada em Caracas.

A missão diplomática chinesa publicou um comunicado em sua conta oficial no WeChat pedindo aos cidadãos chineses na Venezuela que "tomem precauções contra desastres secundários causados por réplicas e outros terremotos".

Três chilenos



O Ministério das Relações Exteriores do Chile, país que abriga uma parcela significativa da diáspora venezuelana, informou a morte de três cidadãos chilenos nos terremotos na Venezuela.

A chancelaria chilena informou que está em contato com os familiares das vítimas, "prestando assistência, orientação e apoio".

Um uruguaio

Um cidadão uruguaio que trabalhava como fotógrafo e morava "há muito tempo" na Venezuela morreu após os dois terremotos, informou o Ministério das Relações Exteriores do Uruguai.

A esposa e uma das filhas do homem também morreram, acrescentou o ministério.

Um ítalo-venezuelano

Um homem nascido em Caracas em 1970, com dupla nacionalidade venezuelana e italian,a morreu após o desabamento de um prédio no estado de La Guaira, anunciou o ministério do país europeu.

Roma estima em cerca de 170 mil o número de pessoas com passaporte italiano na Venezuela.