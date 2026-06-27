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ONU estima que cerca de 6,8 milhões de pessoas podem ter sido afetadas por terremotos na Venezuela

Organização projeta que até dois milhões de moradores de Caracas estejam entre os afetados.

AFP

Publicado: 27/06/2026 às 11:24

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Estimativa da ONU reforça gravidade da tragédia provocada pelos terremotos na Venezuela/ AFP

Estimativa da ONU reforça gravidade da tragédia provocada pelos terremotos na Venezuela ( AFP)

Milhões de pessoas podem ter sido afetadas pelos dois terremotos que atingiram a Venezuela e deixaram quase mil mortos e dezenas de milhares de desaparecidos, estimou a ONU neste sábado (27).

"Até 6,76 milhões de pessoas podem ter sido afetadas pelos terremotos devastadores que atingiram a Venezuela em 24 de junho", afirmou a Organização Internacional para as Migrações (OIM) da ONU.

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Acrescentou que as projeções são baseadas em análises populacionais e de danos e incluem até dois milhões de pessoas em Caracas, a capital.

ONU , Terremoto , venezuela
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