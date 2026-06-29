Novo terremoto na Venezuela diminui a esperança de se encontrar sobreviventes

Presidente do Parlamento venezuelano garantiu que não há relato de "danos adicionais" nas regiões atingidas nesta segunda (29)

Equipes de resgate trabalham em Caraballeda, no estado venezuelano de La Guaira (Mauricio Valenzuela/AFP)

Um forte tremor de magnitude 4.6 sacudiu a Venezuela nesta segunda-feira (29), sem provocar danos adicionais, mas aumentou o medo entre a população cinco dias após o duplo terremoto que deixou quase 1.500 mortos e dezenas de milhares de desaparecidos.

O novo tremor secundário foi sentido em Caracas e no estado vizinho de La Guaira. O fenômeno aconteceu no momento em que a esperança de encontrar sobreviventes diminui e cresce a frustração com a resposta do governo.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) relatou um tremor de 4,6 graus de magnitude às 07h01 (8h01 de Brasília), com epicentro a 27 quilômetros ao Norte de Caraballeda, um balneário popular entre os moradores de Caracas.

"Foi bem forte", disse à AFP Isamel Díaz, morador de La Guaira, a 40 km de Caracas e a área mais atingida pela tragédia de quarta-feira da semana passada. Foi o tremor mais intenso desde os terremotos de 7,2 e 7,5 graus de 24 de junho.

"Não temos relatos de danos adicionais em nenhuma parte do território nacional", afirmou Jorge Rodríguez, presidente do Parlamento, em uma mensagem no Telegram. O balanço oficial mais recente é de 1.450 mortos, 20 a mais que no sábado, e 3.150 feridos. O governo evita falar de desaparecidos, um número que a ONU calcula em mais de 50 mil.

Desabamentos

La Guaira parece uma zona de guerra. Prédios desabaram como castelos de cartas e se transformaram em montanhas de areia e escombros. Imagens de drone da AFPTV mostram colunas de fumaça sobre os escombros, com bairros inteiros destruídos.

O "terremoto duplo" afetou um país que enfrenta uma grave crise política e econômica. Com um intervalo de poucos segundos, os tremores estão entre os mais fortes e devastadores já registrados na América Latina.