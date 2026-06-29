Novo terremoto na Venezuela diminui a esperança de se encontrar sobreviventes
Presidente do Parlamento venezuelano garantiu que não há relato de "danos adicionais" nas regiões atingidas nesta segunda (29)
Publicado: 29/06/2026 às 10:50
Equipes de resgate trabalham em Caraballeda, no estado venezuelano de La Guaira (Mauricio Valenzuela/AFP)
Um forte tremor de magnitude 4.6 sacudiu a Venezuela nesta segunda-feira (29), sem provocar danos adicionais, mas aumentou o medo entre a população cinco dias após o duplo terremoto que deixou quase 1.500 mortos e dezenas de milhares de desaparecidos.
O novo tremor secundário foi sentido em Caracas e no estado vizinho de La Guaira. O fenômeno aconteceu no momento em que a esperança de encontrar sobreviventes diminui e cresce a frustração com a resposta do governo.
O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) relatou um tremor de 4,6 graus de magnitude às 07h01 (8h01 de Brasília), com epicentro a 27 quilômetros ao Norte de Caraballeda, um balneário popular entre os moradores de Caracas.
"Foi bem forte", disse à AFP Isamel Díaz, morador de La Guaira, a 40 km de Caracas e a área mais atingida pela tragédia de quarta-feira da semana passada. Foi o tremor mais intenso desde os terremotos de 7,2 e 7,5 graus de 24 de junho.
"Não temos relatos de danos adicionais em nenhuma parte do território nacional", afirmou Jorge Rodríguez, presidente do Parlamento, em uma mensagem no Telegram. O balanço oficial mais recente é de 1.450 mortos, 20 a mais que no sábado, e 3.150 feridos. O governo evita falar de desaparecidos, um número que a ONU calcula em mais de 50 mil.
Desabamentos
La Guaira parece uma zona de guerra. Prédios desabaram como castelos de cartas e se transformaram em montanhas de areia e escombros. Imagens de drone da AFPTV mostram colunas de fumaça sobre os escombros, com bairros inteiros destruídos.
O "terremoto duplo" afetou um país que enfrenta uma grave crise política e econômica. Com um intervalo de poucos segundos, os tremores estão entre os mais fortes e devastadores já registrados na América Latina.
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