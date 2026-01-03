Entenda a influência de Hugo Chávez na criação da Refinaria Abreu e Lima em Pernambuco

Empreendimento em Suape contou com apoio político de Hugo Chávez, embora a PDVSA nunca tenha investido recursos na obra

Refinaria Abreu e Lima (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

Um dos empreendimentos mais importantes para a economia de Pernambuco teve o papel fundamental da Venezuela e do antecessor de Nicolás Maduro, o falecido presidente Hugo Chávez, para ser viabilizado. Trata-se da Refinaria Abreu e Lima (RNEST), localizada em Suape, na Região Metropolitana do Recife. Foi Chávez que, através da estatal venezuelana de petróleo (PDVSA), escolheu o estado para o investimento – mesmo que o dinheiro nunca tenha chegado.

Chávez visitou Pernambuco três vezes durante o período que esteve no poder. Desde a primeira vez, antes mesmo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, seu aliado, chegar ao Planalto, o então presidente garantiu que a empresa seria sócia da Petrobras no projeto e que a escolha do local para a instalação da planta era o estado. Em 2005, já com Lula na presidência, ele esteve em Suape para a colocação da pedra fundamental da refinaria.

Nome da Refinaria Abreu e Lima foi escolha de Hugo Chávez

A escolha por batizar o projeto com o nome de Abreu e Lima foi, inclusive, foi do próprio antecessor de Maduro. O general pernambucano era um grande ídolo do falecido presidente. José Inácio de Abreu e Lima lutou ao lado do revolucionário Simón Bolívar pelo fim da colonização espanhola em países da América do Sul, incluindo Bolívia, Colômbia e Venezuela. Seu túmulo, que fica no Cemitério dos Ingleses, localizado em Santo Amaro, foi visitado por Chávez em sua primeira vinda ao estado.

Pelo acordo entre Petrobras e PDVSA, a empresa brasileira teria 60% da Refinaria Abreu e Lima e a Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), 40%. Orçada, inicialmente, em US$ 2, 5 bilhões, a implantação acabou custando US$ 18 bilhões e muita dor de cabeça para a Petrobras.

A sua parceira estratégica acabou não colocando um centavo sequer no empreendimento e o Brasil acabou arcando com todo o custo – além de envolvimento em escândalos de corrupção investigados pela Operação Lava Jato.

No último mês de dezembro, Lula esteve em Suape novamente. Desta vez para anunciar o início das obras do Trem 2 da refinaria – um investimento de R$ 12 bilhões. Já Chávez faleceu em 2013, vítima de um câncer. E deixou, o agora capturado Maduro, como seu herdeiro político.