Javier Milei comemora prisão de Maduro: 'a liberdade avança'

O presidente da Argentina é um dos maiores críticos ao regime de Maduro na América Latina (Luis Robayo / AFP e AFP PHOTO/VENEZUELAN PRESIDENCY/ZURIMAR CAMPOS)

O presidente da Argentina, Javier Milei, celebrou com entusiasmo a prisão do ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, por uma operação militar dos Estados Unidos neste sábado, dia 3.

"A liberdade avança, viva a liberdade" "La libertad avanza, Viva la libertad carajo", declarou Milei, em postagem numa rede social, na qual compartilhou a notícia sobre a prisão.

O presidente da Argentina é um dos maiores críticos ao regime de Maduro na América Latina. Ao discursar na sessão plenária da 67ª Cúpula do Mercosul em Foz do Iguaçu (PR), em dezembro, Milei saudou a pressão dos Estados Unidos para "libertar o povo da Venezuela", conforme suas palavras.

Na ocasião, ele disse que a Venezuela estava "padecendo de uma crise política, humanitária e social devastadora". Além disso, o argentino ainda fez uma saudação ao "reconhecimento internacional à coragem de María Corina Machado", que ganhou o Prêmio Nobel da Paz de 2025.