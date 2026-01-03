Governo Lula convoca reunião de emergência após anúncio de captura de Nicolás Maduro

Encontro com ministros e assessores está marcado para as 10h manhã deste sábado (3), no Itamaraty; presidente avalia participação remota

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (Ricardo Stuckert / PR)

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocou uma reunião de emergência para a manhã deste sábado (3) após o anúncio feito pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a invasão da Venezuela e a captura do presidente Nicolás Maduro.

De acordo com informações apuradas, o encontro reunirá ministros e assessores do Palácio do Planalto e está previsto para ocorrer às 10h, no Ministério das Relações Exteriores, em Brasília.

Há expectativa de que Lula participe da reunião de forma remota, já que se encontra em período de férias na base da Marinha em Marambaia, no Rio de Janeiro.

Ainda segundo interlocutores do governo, o presidente brasileiro já foi informado sobre as declarações de Trump e acompanha os desdobramentos do caso. Lula também avalia a possibilidade de antecipar seu retorno à capital federal. Inicialmente, a previsão era de que ele encerrasse o recesso e retomasse a agenda oficial apenas na próxima segunda-feira (6).

Com informações do portal Metrópoles.