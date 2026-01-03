Estados Unidos atacam Venezuela e Maduro é preso, diz Trump

Ataque e prisão do presidente da Venezuela aconteceram na madrugada deste sábado (3), segundo o presidente dos EUA

O presidente dos EUA, Donald Trump, alertou em 29 de novembro de 2025 que o espaço aéreo sobre e próximo à Venezuela deveria ser considerado fechado, a mais recente escalada em um impasse com o líder de esquerda Nicolás Maduro. (Foto de Juan Barreto e Andrew Caballero-Reynolds / AFP) ( AFP)

O Estados Unidos atacaram a Venezuela, na madrugada deste sábado (3), e o presidente Nikolás Maduro foi preso.

A informação foi repassada pelo presidente dos EUA, Donald Trump, e divulgada pelo G1.

Ainda segundo os EUA, o ataque ao país sul americano foi de “grande escala”.

"Os Estados Unidos da América realizaram com sucesso um ataque de grande escala contra a Venezuela e seu líder, o presidente Nicolás Maduro, que foi capturado, juntamente com sua esposa, e retirado do país por via aérea”, afirmou Trump.

De acordo com Trump, a ação foi conduzida em conjunto com as forças de segurança americanas. O presidente não informou para onde Maduro e a mulher foram levados.

