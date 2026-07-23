Mulher investigada por morte de PM se joga de janela ao receber voz de prisão

O cabo Silva Junior passou mal e morreu na casa de Helen Kelly em junho. Polícia investiga possível envenenamento

cabo da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) de 40 anos, José Maria Alexandre da Silva Junior (Foto: Reprodução/redes)

Helen Kelly de Lima Pedrosa, de 45 anos, investigada pela morte do cabo da Polícia Militar de Pernambuco, José Maria Alexandre da Silva Junior, de 40 anos, foi alvo de um mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão na noite desta quarta-feira (22), no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

De acordo com a Polícia Civil, equipes da 3ª Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DPHPP) foram até o apartamento da investigada, localizado na Rua Tenente Domingos de Brito, para cumprir a ordem judicial expedida pela 2ª Vara do Tribunal do Júri da Capital.

Durante a ação, Helen Kelly solicitou aos policiais autorização para ir até um dos cômodos da residência alegando que iria trocar uma roupa íntima antes de acompanhar a equipe. Em seguida, ela se jogou da janela do apartamento, localizado no 4º andar do edifício, caindo sobre um carro estacionado.

Ela foi socorrida por equipes do Samu e encaminhada ao Hospital da Restauração. Apesar da gravidade dos ferimentos, as primeiras informações indicam que seu estado de saúde é estável e que ela não corre risco de morte.

Entenda o caso

Helen Kelly é investigada pela morte do Cabo Silva Junior, ocorrida em 11 de junho de 2026. O policial passou mal e morreu dentro do apartamento da então ex-companheira, no Edifício Azurara, em Boa Viagem. O caso é investigado pela Polícia Civil como um possível envenenamento.

Segundo o relato apresentado pela investigada na ocasião, os dois iriam consumir um energético quando ela percebeu que os copos haviam sido trocados. Ela afirmou que voltou a trocar os recipientes e, pouco depois, o cabo passou mal e morreu no local.



Confira a íntegra da nota da Polícia Civil

A Polícia Civil de Pernambuco informa que deu cumprimento, nesta quarta-feira (22), a um mandado de prisão expedido em desfavor de uma mulher investigada pelo crime de homicídio.

Durante o cumprimento da ordem judicial, a suspeita tentou tirar a própria vida. Ela recebeu atendimento imediato pelas equipes no local e foi encaminhada a uma unidade hospitalar, onde permanece sob cuidados médicos.

A Polícia Civil acompanha a situação e adotará as providências cabíveis após a avaliação do estado de saúde da custodiada.

