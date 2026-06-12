Cabo da PM morre após passar mal em apartamento de ex-companheira no Recife
O policial do Regimento de Polícia Montada (RPMon) morreu ao passar mal enquanto estava com a ex-companheira em um apartamento no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife
Publicado: 12/06/2026 às 08:13
cabo da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) de 40 anos, José Maria Alexandre da Silva Junior (Foto: Reprodução/redes)
Um cabo da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) de 40 anos, identificado como José Maria Alexandre da Silva Junior, morreu após passar mal durante um encontro com a ex-companheira em um apartamento no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, na tarde dessa quinta-feira (11).
O policial era lotado no Regimento de Polícia Montada (RPMon), unidade especializada de cavalaria da corporação.
Segundo informações repassadas à Polícia Civil, José Maria estava no imóvel da ex-companheira quando passou mal. A mulher relatou que os dois se preparavam para consumir uma bebida energética e percebeu que os copos haviam sido trocados.
De acordo com o depoimento, ela voltou a trocar os recipientes e, logo depois, o policial apresentou um mal-estar repentino e morreu no local.
Ainda conforme as informações, a ex-companheira possuía uma medida protetiva contra o cabo da PM. José Maria deixa um filho de 8 anos.
A área foi isolada pela Polícia Militar do estado para os trabalhos de Perícia do Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, o corpo do militar foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) no Recife.
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O que diz a PMPE
Em nota, a Polícia Militar, por meio do 19º BPM, informou que foi acionada para atender uma ocorrência de homicídio na noite desta quinta-feira (11), no bairro de Boa Viagem.
Ao chegar ao local, o efetivo constatou o óbito de um policial militar lotado no Regimento de Polícia Montada (RPMon).
“As autoridades competentes foram acionadas para a adoção das medidas cabíveis, e as investigações acerca das circunstâncias do fato ficarão a cargo da Polícia Civil”, destacou a corporação.