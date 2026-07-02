Professor é socorrido com suspeita de envenenamento em escola; alunos são investigados

Segundo a Secretaria de Educação de Ipojuca, substâncias teriam sido colocadas na garrafa de água do professor, que estaria sob acompanhamento e fora de perigo

Sede da Prefeitura de Ipojuca. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Ipojuca)

Um professor precisou ser hospitalizado após ser vítima de uma suposta tentativa de envenenamento dentro de uma escola municipal em Gaipó, na zona rural de Ipojuca, no Grande Recife, na terça (30).

Substâncias teriam sido colocadas na garrafa de água do docente, segundo a Secretaria de Educação da cidade.

De acordo com a nota de esclarecimento da Prefeitura do Ipojuca, o caso “está sendo tratado com toda a seriedade e o rigor que a situação exige”.

A gestão afirma que enviou uma equipe à unidade de ensino para apurar os fatos quando tomou ciência e que realizou uma reunião com os pais e responsáveis pelos estudantes da turma envolvida.

A motivação do caso ainda está sendo apurada. A gestão afirma que o professor está fora de perigo e está sob acompanhamento.

Além disso, a secretaria alega que já adotou as providências disciplinares cabíveis em relação aos estudantes envolvidos.

A turma envolvida no episódio e as demais salas da unidade escolar passarão por um trabalho de acompanhamento conduzido por uma equipe de psicólogos e assistentes sociais, ainda conforme a secretaria.

“A Prefeitura esclarece, ainda, que realiza regularmente atividades educativas e palestras de conscientização junto à comunidade escolar”, diz parte da nota.

Conselho Tutelar

Ainda conforme as informações repassadas pela Prefeitura de Ipojuca, o Conselho Tutelar foi acionado. O Diario de Pernambuco entrou em contato com o órgão, mas não obteve retorno.

A equipe de reportagem também procurou a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE). O registro do caso ainda não foi confirmado.

O espaço segue aberto para atualizações em caso de retorno das solicitações.

Escola

No comunicado emitido, a Prefeitura do Ipojuca repudiou veementemente qualquer forma de violência contra os profissionais da educação e reafirmou “compromisso com a segurança de toda a comunidade escolar”.

Por fim, a gestão afirmou que um professor substituto assumirá temporariamente as atividades da turma para garantir a continuidade do calendário letivo.

A nota na íntegra:

NOTA DE ESCLARECIMENTO

A Prefeitura do Ipojuca, por meio da Secretaria de Educação, vem a público prestar esclarecimentos sobre um caso ocorrido em uma escola da zona rural do município, envolvendo um professor da rede municipal de ensino. O fato teria ocorrido na última terça-feira (30) e está sendo tratado com toda a seriedade e o rigor que a situação exige.

Assim que foi comunicada sobre a ocorrência, a Secretaria de Educação enviou uma equipe à unidade de ensino para apurar os fatos e realizou uma reunião com os pais e responsáveis pelos estudantes da turma envolvida.

De acordo com as informações levantadas até o momento, substâncias teriam sido colocadas na garrafa de água do professor. A motivação do episódio está sendo apurada pelas autoridades competentes, às quais cabe a condução da investigação.

A Prefeitura do Ipojuca repudia veementemente qualquer forma de violência contra os profissionais da educação e reafirma seu compromisso com a segurança de toda a comunidade escolar.

O Conselho Tutelar foi acionado para a adoção das medidas cabíveis. No âmbito da rede municipal de ensino, a Secretaria de Educação também já adotou as providências disciplinares cabíveis em relação aos estudantes envolvidos.

Além disso, será desenvolvido um trabalho de acompanhamento com a turma envolvida e com as demais turmas da unidade escolar, conduzido por uma equipe multidisciplinar composta por psicólogos e assistentes sociais. A Prefeitura esclarece, ainda, que realiza regularmente atividades educativas e palestras de conscientização junto à comunidade escolar.

A Secretaria de Educação mantém contato permanente com o professor, que está fora de perigo, e acompanha sua recuperação. Um professor substituto assumirá temporariamente as atividades da turma, garantindo a continuidade do calendário letivo.

Secretaria de Educação do Ipojuca