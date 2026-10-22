Raio-X: Veja como chega o Criciúma, próximo adversário do Sport na Série B

Após momento de instabilidade, Tigre vem de duas vitórias seguidas e quer se firmar de vez no G-6

Umberto Louzer, técnico do Criciúma (Lucca Vieira/Criciúma E.C.)

Próximo adversário do Sport, o Criciúma vive bom momento e chega à Ilha do Retiro após quatro vitórias nas últimas cinco rodadas.

As equipes se enfrentam nesta sexta-feira (23), às 21h, em duelo válido pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Caso vença o Leão fora de casa, o Tigre deve se firmar de vez no G-6, além de acirrar a briga pelas duas primeiras colocações, que dão vaga direta na Série A da próxima temporada.

Instabilidade e recuperação com novo treinador

Após passar por um momento de instabilidade na competição, quando chegou a ter cinco derrotas em seis rodadas, o Criciúma sofreu um duro baque na reta final da Série B.

Após perder por 2 a 0 em casa para o Operário, o técnico Eduardo Baptista deixou o clube para assumir o Internacional, que luta contra o rebaixamento na Série A.

Porém, desde a chegada de Umberto Louzer, treinador que, assim como o anterior, tem passagem pelo Sport, os catarinenses voltaram a crescer na competição.

Com o novo comandante, são quatro vitórias e uma derrota. Na última rodada, o Tigre venceu o São Bernardo fora de casa por 1 a 0.

Assim, chegou aos 59 pontos, ocupando a quinta colocação, com sete de vantagem para o CRB, primeiro time fora do G-6.

Zagueiro vive fase artilheira, mas é dúvida

O artilheiro do Criciúma na temporada é o atacante Nicolas, com oito gols. Porém, apenas três deles foram na Série B, sendo o último ainda em maio.

No momento, quem vive uma boa fase ofensivamente é o zagueiro César Martins, que marcou duas vezes nas últimas duas vitórias do clube.

Forte no jogo aéreo, o defensor pode ser um perigo para o Sport, que vem sofrendo recentemente com esse tipo de jogada.

Porém, o jogador é uma das dúvidas do técnico Umberto Louzer para a partida, já que sentiu um desconforto na panturrilha direita contra o São Bernardo.

Velhos conhecidos

Além de Umberto Louzer, que passou pelo Sport em 2021, o Criciúma conta com dois jogadores que estiveram recentemente na Ilha do Retiro.

Titular, o zagueiro Luciano Castán tem 31 jogos na temporada e defendeu o Sport em 2024, fazendo parte da campanha do acesso.

O atacante Romarinho, que estava no Rubro-Negro entre 2024 e 2025, tem 20 jogos no ano pelo Tigre, sendo apenas cinco no onze inicial.

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