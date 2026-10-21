Sport lança quinta edição do Torcedor Nota 10 em Igarassu

Programa vai levar estudantes da rede pública municipal ao jogo contra o Criciúma, nesta sexta-feira (23), na Ilha do Retiro

Torcedor Nota 10 em Igarassu (Igor Cysneiros / SCR)

O Sport lançou, nesta quarta-feira (21), a quinta edição do Programa Torcedor Nota 10, desta vez no município de Igarassu, na Região Metropolitana do Recife. A ação foi realizada no Centro de Educação Integral Cecília Maria e contou com a presença do meio-campista Biel.

A iniciativa busca promover a inclusão social por meio do esporte e aproximar alunos da rede pública do ambiente rubro-negro. Com a nova edição, o projeto chega a Igarassu após passar por Jaboatão dos Guararapes, Cabo de Santo Agostinho, Olinda e Carpina.

Os estudantes beneficiados terão a oportunidade de acompanhar o próximo compromisso do Leão, contra o Criciúma, nesta sexta-feira (23), às 21h, na Ilha do Retiro, pela 35ª rodada da Série B. A ação prevê transporte, lanche, segurança e momentos de integração no estádio, em parceria com a prefeitura e órgãos públicos.

O mascote Léo distribuiu aos alunos brindes exclusivos do clube. Durante o lançamento, Biel esteve próximo das crianças e destacou a importância de proporcionar a elas uma experiência ligada ao futebol, independentemente do time para o qual torcem.

“Eu tinha certeza de que ia ser um dia maravilhoso na minha vida, mas só vindo aqui mesmo para conseguir explicar realmente como é. É incrível ver como as crianças sentem esse sonho, independente de torcerem ou não para o Sport. Elas estarem ali, vivendo esse momento de perto e com esse sorriso no rosto, é algo que não tem preço e nos motiva ainda mais”, afirmou o meio-campista.

O vice-presidente de Relações Institucionais do Sport, Bruno Reis, ressaltou a importância de ampliar a iniciativa e fortalecer a presença do clube nos municípios pernambucanos.

“Para o Sport, é fundamental estar presente no dia a dia da juventude e levar a vivência do Clube para além das arquibancadas. O Torcedor Nota 10 cumpre esse papel de aproximação e de responsabilidade social com os estudantes do nosso estado”, declarou.

Já a diretora de Inclusão do clube, Vanessa Lima, destacou o objetivo de garantir aos jovens acesso ao ambiente do estádio e uma experiência de integração com o Sport.

“Garantir o acesso e a inclusão desses jovens ao ambiente do estádio é a essência do Torcedor Nota 10. Queremos que cada aluno se sinta acolhido e viva um momento inesquecível ao lado do Sport”, pontuou.