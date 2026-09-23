Internacional anuncia Eduardo Baptista como novo técnico do Colorado

Após péssima sequência de Pezzolano no comando do Inter, clube gaúcho anuncia o ex-treinador do Criciúma para se salvar na Série A

Eduardo Baptista, técnico do Criciúma (João Vitor Pereira/CEC)

O Internacional anunciou na manhã desta quarta-feira (23), por meio de suas redes sociais, a chegada do novo técnico, Eduardo Baptista, que chega após treinar o Criciúma na Série B.

Após uma péssima sequência de 1 vitória em 10 jogos, o então comandante Paulo Pezzolano não resistiu à pressão após perder para o São Paulo por 1 a 0 fora de casa e caiu do cargo.

O escolhido para assumir o Colorado foi Eduardo Baptista, que estava treinando o Tigre na segunda divisão. O técnico chegou a ser líder da segunda divisão e passou 7 rodadas sem sair do topo da tabela, porém caiu de rendimento nas últimas rodadas, quando, em 6 partidas, ganhou apenas 1 jogo.

Eduardo chega ao Inter com um único objetivo. Sem possuir nenhuma outra competição para disputar, só restou ao Saci escapar do rebaixamento.

O técnico tem 9 jogos para impedir o segundo rebaixamento na história do Internacional e seu primeiro desafio será contra o Corinthians no dia 7 de outubro, em Itaquera, às 19h30.