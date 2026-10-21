Sport ultrapassa 10 mil ingressos vendidos para duelo contra o Criciúma na Ilha do Retiro

Parcial foi divulgada na noite desta quarta-feira (21); Arquibancada Frontal está esgotada, enquanto a Arquibancada Sede ficará fechada por punição do STJD

Torcida do Sport em jogo na Ilha do Retiro (Paulo Paiva/SCR)

O Sport ultrapassou a marca de 10 mil ingressos vendidos para o confronto contra o Criciúma, pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A parcial foi divulgada pelo clube na noite desta quarta-feira (21), mesmo dia em que as vendas tiveram início. A partida será disputada nesta sexta-feira (23), às 21h, na Ilha do Retiro.

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A procura já resultou no esgotamento dos ingressos para a Arquibancada Frontal. O duelo marca o penúltimo compromisso do Leão como mandante até o momento na competição e tem peso importante na reta final da disputa por uma vaga no G-6, grupo que garante classificação para os playoffs de acesso.

O Leão ocupa a oitava colocação, com 51 pontos, e tem quatro partidas pela frente até o encerramento da fase de pontos corridos. Para alcançar os playoffs sem depender de outros resultados, a equipe precisa somar os 12 pontos restantes.

Uma campanha com três vitórias e um empate levaria o Rubro-negro aos 61 pontos. Segundo as projeções matemáticas informadas, esse cenário representaria quase 90% de chance de terminar a competição entre os seis primeiros colocados.

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Arquibancada Sede ficará fechada contra o Criciúma

A Arquibancada Sede da Ilha do Retiro ficará fechada no jogo desta sexta-feira. A medida atende a uma determinação do Tribunal Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), em decisão proferida em 15 de outubro, após a confusão envolvendo a torcida organizada do Sport em Maceió.

O clube aguardava a publicação do acórdão do julgamento para definir quando cumpriria a punição. Na semana passada, o Pleno reduziu a condenação inicial, que previa dois jogos com portões fechados e multa de R$ 50 mil.

Com a revisão, o Sport terá de cumprir uma partida com o setor destinado à torcida organizada completamente vazio e outra com o espaço reservado a mulheres, crianças e pessoas com deficiência (PCDs) fechado.

Diante da decisão, o clube optou por cumprir a primeira parte da punição já diante do Criciúma. Assim, a Arquibancada Sede não terá venda de ingressos nem acesso de público para o confronto válido pela 35ª rodada da Série B.