Sport divulga edital e convoca sócios para eleições em dezembro; veja detalhes

Pleito será realizado no dia 12 de dezembro, na Ilha do Retiro, e definirá o presidente para o triênio 2027-2029

Bandeira do Sport hasteada na Ilha do Retiro (Rafael Vieira/DP Foto)

O Sport oficializou a convocação dos sócios para as eleições que definirão a nova diretoria executiva e os integrantes dos conselhos do clube para o triênio 2027-2029.

De acordo com o edital publicado pela Presidência Executiva, a votação será realizada no dia 12 de dezembro, na sede social rubro-negra, na Ilha do Retiro.

O pleito está previsto para ocorrer das 8h às 18h. A primeira convocação da Assembleia Geral Ordinária será às 7h30, enquanto a segunda está marcada para as 7h45.

Poderão participar os sócios maiores de 18 anos, adimplentes com o clube e que tenham ingressado no quadro social até 12 de dezembro de 2024, conforme os critérios estabelecidos no edital.

Cargos que serão definidos

A eleição contemplará a escolha do presidente e do vice-presidente do Conselho de Administração, além de outros três integrantes do colegiado.

Também serão eleitos o presidente e o vice-presidente do Conselho Deliberativo, o primeiro e o segundo secretários do órgão, além dos conselheiros titulares e suplentes.

O edital prevê 150 vagas para membros titulares do Conselho Deliberativo, já incluídos os 17 integrantes natos, e outras 50 vagas para suplentes. Todos os cargos terão mandato correspondente ao triênio 2027-2029.

A organização do processo eleitoral ficará sob responsabilidade de uma comissão presidida por Marcelo Augusto Leal de Farias. Também integram o grupo Francisco de Queiroz Bezerra Cavalcanti, Leonardo Santana da Silva Coelho, Roberto de Acioli Roma e Ricardo José Varjal Carneiro Leão.

Matheus Souto Maior ainda não definiu candidatura

Atual presidente executivo do Sport, Matheus Souto Maior ainda não confirmou se disputará a reeleição. Em entrevista à Rádio Clube, o dirigente defendeu a união entre diferentes grupos políticos rubro-negros e não descartou a formação de uma chapa única para o próximo mandato.

Matheus afirmou que a definição do nome que comandará o clube deve ocorrer após as articulações políticas.

Entre os desafios para o próximo triênio, citou a implementação do Fair Play Financeiro da CBF, as discussões sobre a SAF e o projeto de modernização da Ilha do Retiro.

O dirigente também revelou ter conversado com lideranças como Luciano Bivar e os ex-presidentes Severino Otávio, o Branquinho, e Gustavo Dubeux sobre a possibilidade de uma composição conjunta.

Luciano Bivar e Paulo Bivar movimentam cenário eleitoral

Entre os nomes que já manifestaram interesse em participar do processo eleitoral estão Luciano Bivar, ex-presidente rubro-negro, e o grupo político ligado a Paulo Bivar.

Em setembro, Luciano admitiu a possibilidade de disputar novamente a presidência do Sport, mas condicionou uma eventual candidatura à realização de uma eleição que considerasse honesta, limpa e democrática.

Já o grupo de Paulo Bivar confirmou, também em setembro, que pretende participar do pleito.

Leonardo Vasconcelos, um dos coordenadores do movimento, afirmou que a intenção inicial é ter Paulo novamente como candidato, embora a composição definitiva ainda dependa das articulações.

Na eleição suplementar de dezembro de 2025, Paulo Bivar terminou na terceira colocação, com 138 votos. Matheus Souto Maior venceu a disputa, com 795 votos, para cumprir o mandato-tampão até o fim de 2026.

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