Zé Lucas completa 18 anos em meio à ascensão no Sport e na Seleção Brasileira

Principal promessa do Leão da Ilha, volante vive fase de destaque no profissional, ganha espaço na Seleção Sub-20 e desperta interesse do mercado internacional

Zé Lucas, volante do Sport (Paulo Paiva/Sport)

O volante Zé Lucas vive um momento especial nesta segunda-feira (23). Principal joia das categorias de base do Sport, o jogador completa 18 anos em meio a um rápido crescimento no futebol profissional e também na Seleção Brasileira.

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Formado no Sport desde os oito anos, o meio-campista construiu toda sua trajetória no Leão da Ilha até chegar ao time principal, onde estreou com apenas 16 anos, no início de 2025. Desde então, se consolidou como uma das maiores promessas do futebol brasileiro.

Na última temporada, Zé Lucas surgiu para o futebol e ganhou um enorme protagonismo. Ao todo, foram 34 partidas pelo time principal, mostrando maturidade e controle no meio-campo. Já em 2026, o volante atuou em apenas seis partidas, devido a estar se recuperando de uma lesão, mas foi decisivo para equilibrar o Sport durantes todos os jogos que participou.



Crescimento na Seleção

O aniversário chega em um momento incrível na carreira do volante. Após destaque no Sub-17, onde foi capitão, campeão sul-americano em 2025 e disputou a Copa do Mundo da categoria. Agora, Zé Lucas foi convocado para o Sub-20 da Seleção Brasileira.

A convocação representa mais um passo importante na carreira do jogador, que já soma experiências internacionais e agora busca espaço entre atletas mais velhos. Nos próximos dias 28 e 31 de março, ele participará de amistosos contra o Paraguai, dando início a esse novo ciclo.

Em entrevista, o atleta celebrou o momento e destacou o papel do Sport em sua evolução:

"Tenho uma expectativa muito grande… conquistar cada vez mais meu espaço", afirmou.

Futuro promissor

Com a maioridade, Zé Lucas também passa a poder ser negociado com clubes do exterior, o que aumenta ainda mais a atenção do mercado sobre o atleta. Dentro do Sport, ele já é tratado como um dos principais ativos do clube.

Em meio ao protagonismo no clube e à ascensão na Seleção Brasileira, o jogador consolida seu nome como uma das principais promessas da nova geração. O momento reforça a expectativa de que Zé Lucas possa dar passos ainda maiores nesta e nas próximas temporadas.