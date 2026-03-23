Zé Lucas completa 18 anos em meio à ascensão no Sport e na Seleção Brasileira
Principal promessa do Leão da Ilha, volante vive fase de destaque no profissional, ganha espaço na Seleção Sub-20 e desperta interesse do mercado internacional
Publicado: 23/03/2026 às 19:33
Zé Lucas, volante do Sport (Paulo Paiva/Sport)
O volante Zé Lucas vive um momento especial nesta segunda-feira (23). Principal joia das categorias de base do Sport, o jogador completa 18 anos em meio a um rápido crescimento no futebol profissional e também na Seleção Brasileira.
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Na última temporada, Zé Lucas surgiu para o futebol e ganhou um enorme protagonismo. Ao todo, foram 34 partidas pelo time principal, mostrando maturidade e controle no meio-campo. Já em 2026, o volante atuou em apenas seis partidas, devido a estar se recuperando de uma lesão, mas foi decisivo para equilibrar o Sport durantes todos os jogos que participou.
Crescimento na Seleção
O aniversário chega em um momento incrível na carreira do volante. Após destaque no Sub-17, onde foi capitão, campeão sul-americano em 2025 e disputou a Copa do Mundo da categoria. Agora, Zé Lucas foi convocado para o Sub-20 da Seleção Brasileira.
A convocação representa mais um passo importante na carreira do jogador, que já soma experiências internacionais e agora busca espaço entre atletas mais velhos. Nos próximos dias 28 e 31 de março, ele participará de amistosos contra o Paraguai, dando início a esse novo ciclo.
Em entrevista, o atleta celebrou o momento e destacou o papel do Sport em sua evolução:
"Tenho uma expectativa muito grande… conquistar cada vez mais meu espaço", afirmou.
Futuro promissor
Com a maioridade, Zé Lucas também passa a poder ser negociado com clubes do exterior, o que aumenta ainda mais a atenção do mercado sobre o atleta. Dentro do Sport, ele já é tratado como um dos principais ativos do clube.
Em meio ao protagonismo no clube e à ascensão na Seleção Brasileira, o jogador consolida seu nome como uma das principais promessas da nova geração. O momento reforça a expectativa de que Zé Lucas possa dar passos ainda maiores nesta e nas próximas temporadas.