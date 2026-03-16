Joia do Sport, Zé Lucas celebra convocação para a Seleção Brasileira Sub-20 e projeta ganhar espaço

O volante rubro-negro representará o Sub-20 do Brasil nos amistosos contra o Paraguai nos dias 28 e 31 de março

Zé Lucas, volante do Sport, em ação pela Seleção Brasileira na Copa do Mundo Sub-17 (Nelson Terme/CBF)

Promessa das categorias de base do Sport, o volante Zé Lucas celebrou a primeira convocação para a Seleção Brasileira Sub-20. Após ser chamado para integrar a categoria da amarelinha, o jogador destacou a importância do elenco rubro-negro em sua evolução dentro do clube.



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Em declaração, Zé Lucas agradeceu a oportunidade e ressaltou o papel dos companheiros no seu desenvolvimento no dia a dia.

"Primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade e a todo elenco do Sport, a todo grupo, porque sem eles eu não teria conseguido, sem estar no dia a dia com eles. Isso foi muito importante", afirmou o volante rubro-negro.



Zé Lucas também destacou a expectativa para a nova etapa na carreira, agora defendendo a categoria Sub-20 da Seleção Brasileira.



"Tenho uma expectativa muito grande para essa convocação, para dar o meu melhor a cada treino, a cada jogo e conquistar cada vez mais meu espaço, agora na seleção sub-20", completou.



A convocação representa mais um passo importante na trajetória de Zé Lucas com a camisa da seleção. Antes, o jogador havia se destacado na categoria Sub-17, onde foi capitão da equipe e participou de competições importantes, consolidando seu nome como uma das principais promessas do futebol brasileiro

Com apenas 17 anos, o meio-campista rubro-negro foi chamado para integrar o grupo que realizará treinos e disputará amistosos contra o Paraguai no fim de março, em São Paulo, iniciando assim sua trajetória na categoria Sub-20 da Seleção.