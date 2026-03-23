Com Sport e Retrô, confira jogos, grupos, onde assistir e premiação da Copa do Nordeste 2026

A maior competição regional do Brasil se inicia na próxima terça-feira (24) e tem a final marcada para os dias 03 e 07 de junho

Sport e Retrô representam Pernambuco na Copa do Nordeste de 2026 (Paulo Paiva/SPT, Maurícia da Matta/ CBF e Rafael Melo/FPF)

A Copa do Nordeste de 2026 se inicia na próxima terça-feira (24) e terá dois representantes do futebol pernambucano. A edição deste ano conta com 20 equipes, divididas em quatro grupos (A a D), com cinco times cada.

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Para a disputa da competição, o Sport está no Grupo C, ao lado de Ceará, América-RN, Imperatriz e Ferroviário. Já o Retrô integra o Grupo D, ao lado de Fortaleza, ABC, Maranhão e Jacuipense.

FORMATO

Os 20 clubes foram divididos em quatro grupos, sendo eles: A, B, C e D . Os primeiros confrontos da primeira fase ocorrem entre grupos cruzados:

Grupo A x Grupo B



Grupo C x Grupo D

Na fase de grupos, cada time disputará cinco partidas. Os clubes dos Grupos A e C terão três jogos como mandantes e dois como visitantes.

Ao fim da primeira fase, os dois melhores de cada grupo avançam para as quartas de final, que serão disputadas em jogo único. Após isso, a competição segue no formato eliminatório até a decisão, que acontece nos dias 03 e 07 de junho.

PERNAMBUCANOS

O Sport estreia na competição contra a Jacuipense na próxima terça-feira (24), às 21h30, na Ilha do Retiro, com transmissão pelo SBT (Tv aberta) e SportyNet (Tv fechada). Além dessa partida, o Leão da Ilha terá mais quatro jogos na fase de grupos, são eles:

ABC x Sport , no dia 29/03;

, no dia 29/03; Sport x Retrô, no dia 07/04;

x Retrô, no dia 07/04; Sport x Maranhão, no dia 14/04;

x Maranhão, no dia 14/04; Fortaleza x Sport, prevista para o dia 29 ou 30 de abril;

A Fênix de Camaragibe também estreia nesta terça-feira (24), onde enfrenta o Imperatriz, às 19h, no Estádio Frei Epifânio, com transmissão no Canal do Benja, no Youtube. Além disso, a agenda do Retrô está composta por:

Retrô x Ceará, no dia 28/03;

x Ceará, no dia 28/03; Sport x Retrô , no dia 07/04;

, no dia 07/04; Ferroviário x Retrô , no dia 15/04;

, no dia 15/04; Retrô x América-RN, prevista para o dia 29 ou 30 de abril;

PREMIAÇÕES

Em 2026, a competição irá movimentar R$ 40,58 milhões, sendo R$ 34,1 milhões destinados às equipes e R$ 6,48 milhões às federações estaduais.

Na fase grupos, as cotas de premiações serão distribuídas em valores diferentes, dependendo dos grupos do torneio. Os 20 times participantes foram distribuídos em quatro grupos, de acordo com o ranking nacional de 2026. A partir das quartas de final, os valores passam a ser iguais para todos os classificados

Devido o ranking nacional, o Sport está no Grupo 1 e o Retrô no Grupo 2. A diferença de valores está presente apenas na fase de grupos do torneio, onde o rubro-negro receberá R$ 2.5 milhões em uma possível classificação, enquanto o azulino adquirira R$ 1.35 milhões.

Premiações das fase eliminatórias (valor igualitário para todos os clubes)

Quartas de final - R$ 500 mil

Semifinal - R$ 600 mil

Vice-campeão - R$ 700 mil

Campeão - R$ 1 milhão

ONDE ASSISTIR A COPA DO NORDESTE DE 2026

A competição regional será transmitida pelo SBT (TV aberta), SportyNet (TV fechada e Youtube) e no Canal do Benja (YouTube).

GRUPOS DA COPA DO NORDESTE DE 2026

GRUPO A

Itabaiana

ASA

Vitória

Fluminense-PI

Sousa-PB

GRUPO B

Confiança

Botafogo-PB

CRB

Piauí

Juazeirense

GRUPO C

América-RN

Ceará

Ferroviário

Sport

Imperatriz

GRUPO D