Sem espaço no Sport, Matheus Alexandre reforça o Remo para a disputa da Série A

Recife, PE, 05/11/2025 - SPORT X JUVENTUDE - Na noite desta quarta-feira(05), a equipe do Sport recebeu a equipe do Juventude pelo Campeonato Brasileiro da Serie A 2025 na Ilha do Retiro. Matheus Alexandre. ( Rafael Vieira)

Com pouco espaço e alvo de críticas no Sport, o lateral-direito Matheus Alexandre foi emprestado ao Remo que disputa a Série A de 2026. O defensor já está em Belém e tem vínculo com a equipe paranaense até o final da temporada, no dia 31 de dezembro de 2026.

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Durante o período de empréstimo, o Remo será responsável pelo pagamento dos salários, encargos trabalhistas e demais obrigações financeiras do atleta.

O contrato também prevê opção de compra para o clube: no valor de US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,3 milhões), caso seja exercida até 30 de julho de 2026. Após essa data, e até o fim do vínculo de empréstimo, em 30 de dezembro de 2026, o valor passa a ser de US$ 1,2 milhão (aproximadamente R$ 6,3 milhões). Em ambas as condições, a aquisição corresponde a 60% dos direitos econômicos do jogador.

Matheus chegou ao Sport no início de 2025 e tem contrato com o rubro-negro até o fim de 2028. O lateral pertence quando foi contratado em definitivo pelo Leão da Ilha por R$ 9 milhões, com contrato até o fim de 2028. O jogador de 26 anos desembarca em Belém como reforço para o sistema defensivo azulino. No Sport, o atleta disputou a última temporada, onde somou 39 partidas, com um gol marcado e três assistências.

Antes de chegar ao Sport, Matheus Alexandre acumulou passagens por: Cuiabá, Coritiba, Marilia, Inter de Limeira Ponte Preta e Corinthians, desenvolvendo seu futebol e chegando ao Leão da Ilha posteriormente.

A chegada ao Remo representa uma nova oportunidade na carreira do lateral, que conviveu com críticas durante sua passagem pelo Sport, principalmente pela falta de regularidade. Matheus Alexandre foi alvo constante de questionamentos da torcida rubro-negra, principalmente pelo alto valor pago pelo clube e o pouco rendimento apresentado em campo.

O empréstimo ao Remo, que disputa a Série A nesta temporada, surge como uma chance importante para o defensor ganhar minutagem em alto nível e buscar uma retomada, de olho em um possível retorno ao Sport em melhores condições.