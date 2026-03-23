Sport demite técnico Roger Silva
Roger Silva fez 11 jogos no comando do Sport e foi demitido após jogo contra Cuiabá
Publicado: 23/03/2026 às 12:04
Roger Silva, técnico do Sport (Rafael Vieira)
O Sport anunciou nesta segunda-feira (23) a demissão do técnico Roger Silva. A decisão ocorre após o empate do Leão contra o Cuiabá, na estreia da equipe rubro-negra na Série B do Campeonato Brasileiro 2026.
Apesar dos resultados positivos, a diretoria rubro-negra decidiu que o trabalho do treinador não apresentava evolução suficiente e optou pelo desligamento.
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Em nota oficial, o clube agradeceu a contribuição da comissão técnica e ressaltou o papel do treinador nas conquistas obtidas. “O Sport agradece ao ex-atleta e técnico Roger Silva por tudo o que foi conquistado e compartilhado nesta jornada. O clube deseja sucesso e muita sorte na continuidade de sua trajetória profissional”, informou o comunicado.
Além de Roger Silva, deixam o clube os auxiliares Eduardo Abdo e Renato Gheller, bem como o preparador físico Adriano Titton.
A diretoria rubro-negra agora estuda alternativas para o comando técnico da equipe, buscando retomar o caminho de evolução desejado para a temporada.