Em jogo morno, Sport estreia na Série B com empate contra o Cuiabá fora de casa

Sem força ofensiva, Sport ficou no 0 a 0 com o Cuiabá neste sábado (21), na Arena Pantanal, pela 1ª rodada da Série B

Sport empatou com o Cuiabá (Gil Gomes/Sport)

Em jogo truncado, o Sport estreou na Série B do Campeonato Brasileiro com um empate por 0 a 0 com o Cuiabá neste sábado (21), na Arena Pantanal. A partida foi morna, mas o Dourado foi melhor e acertou a trave de Thiago Couto duas vezes.

Já o Leão foi melhor na marcação, mas deixou muito a desejar na parte ofensiva, o que mantém a pressão em cima do técnico Roger Silva. O rubro-negro volta a campo na próxima terça (24), contra a Jacuipense, na Ilha do Retiro, na estreia na Copa do Nordeste.

Fim de jogo na Arena Pantanal: Cuiabá 0x0 Sport. O confronto foi válido pela 1ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.#CUIxSPT #SportNoBrasileiro pic.twitter.com/9FZMJrL7JP — Sport Club do Recife (@sportrecife) March 22, 2026

O JOGO

Pressionado, o técnico Roger Silva voltou a utilizar três volantes, com Zé Gabriel, Zé Lucas e Yago Felipe. Na frente, Gustavo Maia, Zé Roberto e Iury Castilho. O treinador teve três desfalques por lesão: Barletta, Marcelo Ajul e Benevenuto.

A partida começou com os dois times se revezando na tentativa de propor o jogo, mas ambos sem muita inspiração. A partir dos 20 minutos, o Cuiabá apertou o pé e criou duas boas chances em chutes de fora da área. Primeiro, Calebe bateu para fora. Na sequência, Vinícius Peixoto acertou a trave de Thiago Couto.

O Leão demorou, mas respondeu. Aos 35, Yago Felipe cruzou e, após desvio no primeiro pau, a bola encontrou Zé Lucas, mas ele cabeceou por cima. O último terço do primeiro tempo foi sem emoção, com muitos erros das duas equipes.

SEGUNDO TEMPO

Mesmo com o primeiro tempo sem força ofensiva, Roger não mexeu no Sport para o segundo tempo. No Cuiabá, mais uma mudança. Pepê deixou o gramado para a entrada de David Miguel.

O jogo ficou morno de novo, até o Dourado criar a melhor chance da partida aos 23 minutos. Calebe cruzou, David Miguel cabeceou de cima para baixo, obrigando Thiago Couto a operar um milagre. No rebote, Vinícius Peixoto acertou o travessão.

Logo depois desse lance, enfim, o técnico Roger resolveu mexer. Zé Lucas e Zé Roberto deixaram o campo e entraram Dedé e Micael, dois garotos da base. Já na reta final, foi a vez de Clayson e De Pena entrarem nas vagas de Gustavo Maia e Yago Felipe. Mas quem quase marcou, outra vez, foi o Dourado. Mateus Santos cobrou falta e a bola raspou a trave.

E mesmo com oito minutos de acréscimos, o placar não foi alterado.

FICHA DA PARTIDA - Cuiabá 0x0 Sport

Cuiabá: Marcelo Carné; Raylan (Nino Paraíba), Knesowitsch, Vitor Mendes (Luisão)s e Marlon; Raul, Calebe e Pepê (David Gabriel); Lorenzo (Weverson), Vinícius Peixoto (Matheus Santos) e Rodrigo Rodrigues. Técnico: Eduardo Barros.

Sport: Thiago Couto; Augusto Pucci, Zé Marcos, Ramon Menezes e Felipinho; Zé Lucas (Dedé), Zé Gabriel e Yago Felipe (De Pena); Iury Castilho (Lipão), Gustavo Maia (Clayson) e Zé Roberto (Micael). Técnico: Roger Silva.

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá

Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)

Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e Lehi Sousa Silva (DF)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Amarelos: Knesowitsch (CUI); Yago Felipe e Clayson (Spo)

