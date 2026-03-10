Como fica a temporada de cada clube após o fim do Campeonato Pernambucano

Após o estadual, equipes pernambucanas voltam atenções para Série B, Série C, Série D, Copa do Nordeste e planejamento para 2027

Patrick Allan, meia do Santa Cruz; Paulo Sérgio, atacante do Náutico; e Castillo, atacante do Sport (Rafael Melo/FPF, Rafael Vieira/CNC e Sandy James/DP)

Com o fim do Campeonato Pernambucano de 2026, os clubes agora voltam suas atenções para o restante da temporada. Entre divisões nacionais, campeonatos regionais e disputas do estadual de 2027,parte das equipes ainda terá compromissos oficiais ao longo do ano.

Náutico Sport Retrô Santa Cruz Maguary Decisão Vitória-PE Jaguar.

Na classificação da primeira fase do estadual, os times terminaram na seguinte ordem:

A classificação da primeira fase interfere com o calendário dos clubes para o resto do ano e na temporada de 2027. Do 1° ao 7° colocado, os clubes já estão classificados diretamente para o Pernambucano de 2027. Já o 8° colocado terá que disputar o Primeiro Turno do Pernambucano do ano que vem, que acontece ainda em 2026.

Sport

Campeão do Campeonato Pernambucano de 2026, o Sport ainda terá um calendário lotado para o restante de 2026. O Leão da Ilha disputará três competições: a Série B do Campeonato Brasileiro, a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil.

Na Série B, o objetivo do time rubro-negro será retornar à elite do futebol brasileiro, de onde foi rebaixado em 2025. A competição nacional tem início no dia 21 de março e segue até o dia 14 de Novembro. O Sport estreia na segunda divisão do Brasileiro contra o Cuiabá, no sábado (21), às 20h30, na Arena Pantanal.

O clube também segue vivo na Copa do Brasil. O Leão da Ilha venceu a Desportiva Ferroviária na 2ª fase e se classificou para a 3ª fase, onde enfrentará o Anápolis, na Ilha do Retiro. A partida acontece na próxima quinta-feira (12), às 21h30.

Além disso, o Sport ainda vai disputar a Copa do Nordeste. A competição regional tem início no dia 25 ou 26 de março, com o término da fase de grupos marcado para os dias 29 ou 30 de abril. Já os jogos da final tem data fixada para 03 e 07 de junho.

Náutico

Vice-campeão do Pernambucano, o Náutico terá um calendário mais tranquilo para o ano de 2026, com apenas uma competição a ser disputada. O Timbu disputará a Série B do Campeonato Brasileiro, com o objetivo principal de garantir sua permanência na segunda divisão do futebol nacional e tentar o acesso à Série A.

A competição nacional tem início no dia 21 de março e segue até o dia 14 de Novembro. A estreia alvirrubra na Série B será contra o Criciúma, no domingo (22), às 16h, no Estádio dos Aflitos.

Santa Cruz

O Tricolor do Arruda encerrou sua participação no Campeonato Pernambucano na semifinal, onde foi eliminado pelo Náutico. Para o restante da temporada, o Santa Cruz tem como seu principal compromisso à Série C do Campeonato Brasileiro.

A competição será primordial para o Santa Cruz na temporada, pois a Cobra Coral retorna a terceira divisão após quatro temporadas fora. Por isso, objetivo maior é garantir o acesso, para continuar na ascendente rumo à Série B.

A Série C tem início marcado para o dia 05 de Abril e término previsto para o dia 25 de Outubro. O Santa Cruz estreia em casa, contra o Itabaiana, com data prevista para os dias 04 e 06 de Abril.

Retrô

A Fênix de Camaragibe foi eliminado na semifinal do Campeonato Pernambucano e agora terá seu foco dividido em duas competições importantes em 2026. A equipe disputará a Série D do Campeonato Brasileiro e também a Copa do Nordeste.

Na Série D, a Fênix foi colocada no Grupo A9, ao lado de:

Decisão-PE



Serra Branca-PB



Treze-PB



Lagarto-SE



Sergipe-SE



A Série D de 2026 terá 96 clubes divididos em 16 grupos de seis equipes. Os quatro primeiros de cada grupo avançam para a fase mata-mata. A competição começa no dia 5 de abril e tem o término previsto para o dia 13 de setembro.

O Retrô ainda não ter datas e adversários confirmados em suas estreias na quarta divisão e na Copa do Nordeste.

Além disso, o azulino já competiu em outra competição neste ano. No dia 25 de fevereiro, a Fênix de Camaragibe estreou na Copa do Brasil, onde foi eliminada ainda na primeira fase para o Uberlândia.

Maguary

O Azulão de Bonito terminou a primeira fase do Pernambucano na quinta colocação, se classificou e foi eliminado nos playoffs de classificação, para o Retrô. Agora, o calendário do Azulão será focado na Série D do Campeonato Brasileiro.

Em 2026, além do estadual, o Maguary disputou a Copa do Brasil e se classificou pela primeira vez na história para a 2ª fase, ao vencer o Laguna-RN. Na segunda partida pelo torneio, o Azulão foi eliminado para o Fortaleza, em uma partida muito disputada, onde o Maguary sofreu o gol da derrota nos acréscimos do segundo tempo.

Nesta temporada, o Maguary fará sua primeira participação uma divisão nacional. A equipe está no Grupo A8, junto com:

ABC-RN



América-RN



Laguna-RN



Sousa-PB



Central-PE

Decisão

O Decisão terminou a primeira fase do estadual na sexta colocação e foi eliminado pelo Santa Cruz nos playoffs do campeonato. Para 2026, o clube de Goiana terá a Série D em seu calendário.

Assim como os outros times, o Decisão ainda não tem sua estreia marcada na quarta divisão do futebol brasileiro.

O clube está no Grupo A9, o mesmo do Retrô. Os adversários serão:

Retrô-PE

Serra Branca-PB

Treze-PB

Lagarto-SE



Sergipe



Vitória-PE

O Vitória das Tabocas terminou a primeira fase do Pernambucano na sétima colocação, posição onde não se classifica para as outras fases do torneio. Com isso, o clube garantiu permanência na primeira divisão do Campeonato Pernambucano de 2027.

A equipe agora volta suas atenções para o planejamento da próxima temporada, onde amistosos devem ser realizados para preparar o clube para o Pernambucano de 2027.

Jaguar

O time de Jaboatão dos Guararapes terminou o campeonato na oitava colocação e terá que disputar uma fase preliminar para tentar a classificação para o Pernambucano de 2027.

O Jaguar terá que disputar o Primeiro Turno do Campeonato Pernambucano de 2027, competição que será realizada ainda em 2026 e que funciona como etapa classificatória para a elite do estadual.

A disputa reúne equipes que não garantiram vaga direta na primeira divisão, como o último colocado da elite do Campeonato Pernambucano, além de clubes das Séries A2 e A3 do estadual, divisões que deixarão de existir a partir desta temporada. A competição será realizada ainda em 2026 e servirá como classificatória para a elite do futebol pernambucano na temporada seguinte.

Central

Apesar de não ter disputado o Campeonato Pernambucano de 2026, a Patativa também representará Pernambuco na Série D. O Central garantiu vaga na competição por conta da campanha realizada na Série D de 2025.

O clube está no Grupo A8, mesmo do Maguary, o lado de: