Sob críticas, Sport abre campanha na Copa do Nordeste em momento delicado

Equipe de Roger Silva cria pouco, não vence há três jogos e vê cobrança crescer antes de encarar a Jacuipense

Roger Silva, técnico do Sport (Rafael Vieira/DP foto)

O Sport chega pressionado para a estreia na Copa do Nordeste 2026. Em meio a questionamentos sobre o desempenho recente e a manutenção do técnico Roger Silva no comando, o Leão volta a campo na próxima terça-feira (24), contra a Jacuipense, na Ilha do Retiro, tentando dar uma resposta imediata ao torcedor.

Momento de pressão e desempenho em queda

O cenário não é confortável. A equipe rubro-negra vem de um 0 a 0 diante do Cuiabá, na estreia da Série B, em um jogo de pouca produção ofensiva e raras finalizações. O desempenho se soma a uma sequência recente negativa com de dois empates e uma derrota nas últimas três partidas, e evidencia uma curva descendente no rendimento dentro de campo. A pressão sobre Roger Silva cresce na mesma proporção em que o time demonstra dificuldades para se impor.

Discurso otimista de Roger

Apesar dos resultados, o treinador adotou um discurso otimista após o jogo em Mato Grosso.

“Eu sempre tenho dito que nós precisamos ir jogo a jogo. Na terça-feira precisamos estar com a rapaziada toda recuperada para poder fazer uma boa estreia de Copa do Nordeste”, afirmou.

Em outro momento, reforçou a ambição do clube na competição regional: “O Sport entra para vencer todos os campeonatos que disputa. A gente sabe que é importante para nós fazer uma partida boa em casa, voltar a vencer”.

A fala, no entanto, contrasta com o desempenho apresentado. Mesmo diante de um adversário acessível na estreia da Série B, o Sport pouco criou e não conseguiu transformar posse de bola em efetividade. Ainda assim, Roger destacou aspectos positivos da atuação, o que gerou incômodo na torcida, que vê o trabalho no limite.

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Sem conquistar a Copa do Nordeste desde 2014, o clube carrega a expectativa de retomar o protagonismo regional. Em 2026, a competição reúne 20 equipes divididas em quatro grupos com cinco clubes cada. O Sport está no Grupo C, ao lado de Ceará, América-RN, Imperatriz e Ferroviário.

“O campeonato é mais rápido, tiro curto. Em uma semana a gente já tem quase metade da fase disputada. Então precisamos fazer um bom jogo em casa”, pontuou Roger.



"A Jacuipense é uma equipe muito bem treinada, tem suas armas. Mas dentro da Ilha a gente precisa realmente nos impor e voltar a vencer”.