CBF divulga datas e horários de partidas de Sport e Retrô na Copa do Nordeste; confira

A fase de grupos será disputada em turno único, com cinco rodadas

Com Sport e Retrô, Copa do Nordeste 2026 tem formato e datas definidos. (Maurícia da Matta / CBF)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) detalhou a tabela da fase de grupos da Copa do Nordeste 2026. Entre os representantes pernambucanos na competição estão o Sport e o Retrô, que já conhecem datas, horários e locais de seus compromissos nas quatro primeiras rodadas do torneio regional.

A edição deste ano contará com 20 clubes, divididos em quatro grupos com cinco equipes cada. O Sport está no Grupo C, ao lado de Ceará, América-RN, Imperatriz e Ferroviário. Já o Retrô integra o Grupo D, ao lado de Fortaleza, ABC, Maranhão e Jacuipense. A volta das finais está prevista para 7 de junho.

A competição terá início no dia 24 de março, e o Sport fará sua estreia no torneio às 21h30, quando recebe a Jacuipense na Ilha do Retiro.

Já o Retrô inicia sua campanha também no dia 24 de março, mas atuando como visitante, às 19h. A Fênix encara o Imperatriz no Estádio Frei Epifânio, em Imperatriz, no Maranhão.

O duelo entre os dois clubes pernambucanos está marcado para o dia 7 de abril, às 21h30, na Ilha do Retiro, pela terceira rodada do torneio.

A 5ª rodada será posteriormente detalhada pela CBF. O Sport enfrentará o Fortaleza, enquanto o Retrô tem pela frente o América-RN. As partidas estão previstas para 29 ou 30 de abril.

Quatro primeiros jogos de Sport e Retrô na primeira fase da Copa do Nordeste 2026:

1ª RODADA

24/03 - sábado

Sport x Jacuipense, Ilha do Retiro, às 21h30

Imperatriz x Retrô, Frei Epifânio, às 19h

2ª RODADA

28/03 - sábado

Retrô x Ceará, Arena de Pernambuco, às 17h

29/03 - domingo

ABC x Sport, Frasqueirão, às 17h

3ª RODADA

07/04 - terça

Sport x Retrô, Ilha do Retiro, às 21h30

4ª RODADA

14/04 - terça

Sport x Maranhão, Ilha do Retiro, às 21h30

15/04 - quarta

Ferroviário x Retrô - Presidente Vargas, às 19h30

Formato da competição

Os 20 clubes foram divididos em quatro grupos - A, B, C e D - e os confrontos da fase inicial ocorrem entre grupos cruzados:

Grupo A x Grupo B

Grupo C x Grupo D

A fase de grupos será disputada em turno único, com cinco rodadas. Cada equipe realizará cinco partidas. Os clubes dos Grupos A e C terão três jogos como mandantes e dois como visitantes.

Ao fim da primeira fase, os dois melhores de cada grupo avançam às quartas de final, disputadas em jogo único. A partir daí, a competição segue em formato eliminatório até a decisão, prevista para o início de junho.

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