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Raio-X do Athletic-MG: adversário do Sport na quarta fase da Copa do Brasil

A partida entre o Leão da Ilha e o time mineiro acontece nesta terça-feira (17), às 21h30

Lucas Valle

Publicado: 17/03/2026 às 12:30

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Alex, novo treinador do Athletic-MG/Divulgação/Athletic-MG

Alex, novo treinador do Athletic-MG (Divulgação/Athletic-MG)

Nesta terça-feira (17), Sport e Athletic-MG se enfrentam pela quarta fase da Copa do Brasil. O confronto acontece em jogo único, às 21h30, na Ilha do Retiro. O confronto vale o avanço para a quinta fase e está em jogo uma premiação de R$ 2 milhões para ambos os times.

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Quem é o Athletic-MG?

O Athletic é um clube tradicional do interior de Minas Gerais, da cidade de São João del-Rei, conhecido popularmente como Esquadrão de Aço. É uma das equipes que representa o futebol mineiro e está participando da Copa do Brasil de 2026, pela 4ª temporada consecutiva. 

Temporada de 2026

No Campeonato Mineiro, o alvinegro ficou na 3ª colocação do Grupo C, não alcançando a classificação para a próxima fase. No torneio, o Athletic realizou oito partidas, onde venceu uma, empatou quatro e perdeu três.

Após a eliminação no estadual, o clube tem apenas a Copa do Brasil em foco, neste momento da temporada. No torneio, o Athletic começou sua campanha na 2ª fase, onde enfrentou o Rio Branco. Após empatar em 1 a 1 no tempo normal, o time capixaba venceu nos pênaltis por 6 a 5. Já na terceira fase, o time mineiro enfrentou o Ypiranga e venceu por 2 a 0, conquistando a vaga na quarta fase da competição pela primeira vez na história.

Principais nomes

O artilheiro da equipe na temporada é o português Ronaldo Tavares, que somou quatro gols no Campeonato Mineiro e atualmente tem um tento marcado na Copa do Brasil. Além dele, o experiente lateral Zeca, campeão olímpico com a Seleção Brasileira. 

Elenco relacionado para a partida

Goleiros

  • Jonathan 
  • Glauco

Laterais

  • Diogo
  • Zeca

Zagueiros

  • Felipe Vieira
  • Gabriel Índio
  • Lucas Belezi
  • Jhonatan Silva

Meias

  • David Braga
  • Gian Cabezas
  • Gustavinho 
  • Ian Lucas
  • Jota
  • Kauan Rodrigues

Atacantes 

  • Dixon Vera
  • Gabriel Moysés
  • Léo Chu
  • Ronaldo 
  • Ruan Assis

Comandante

O técnico da equipe é o ex-meia Alex, mais conhecido como “Alex Cabeção”, que assumiu o comando no início deste mês e soma apenas dois jogos à frente do time mineiro. No entanto, ambas as partidas foram pela Copa do Brasil, onde alcançou um feito histórico para o clube: a classificação para a quarta fase.

Ídolo de Palmeiras, Cruzeiro e Coritiba, o treinador foi contratado para substituir o português Rui Duarte, demitido após o fim do Campeonato Mineiro.

A carreira de Alex como técnico começou em 2022, nas categorias de base do São Paulo. Após dois meses, assumiu o time profissional do Avaí, onde ganhou destaque e acabou se transferindo para o futebol turco, para comandar o Antalyaspor. Depois de seis meses, retornou ao Brasil para dirigir o Operário-PR na Série B do Campeonato Brasileiro.

Último time titular

Jhonatan; Zeca, Lucas Belezi, Jhonathan e Diogo Batista;  Gian Cabezas, David Braga, Dixon Vera e Ian Luccas; Ronaldo Tavares e Ruan Assis.  

Histórico do confronto

Sport e Athletic-MG nunca se enfrentaram na história. Em 2026, porém, os clubes vão se encontrar em três ocasiões: a primeira nesta terça-feira (17), pela Copa do Brasil, além de outros dois confrontos válidos pela Série B do Campeonato Brasileiro.


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