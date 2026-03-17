Raio-X do Athletic-MG: adversário do Sport na quarta fase da Copa do Brasil
A partida entre o Leão da Ilha e o time mineiro acontece nesta terça-feira (17), às 21h30
Publicado: 17/03/2026 às 12:30
Alex, novo treinador do Athletic-MG (Divulgação/Athletic-MG)
Nesta terça-feira (17), Sport e Athletic-MG se enfrentam pela quarta fase da Copa do Brasil. O confronto acontece em jogo único, às 21h30, na Ilha do Retiro. O confronto vale o avanço para a quinta fase e está em jogo uma premiação de R$ 2 milhões para ambos os times.
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O Athletic é um clube tradicional do interior de Minas Gerais, da cidade de São João del-Rei, conhecido popularmente como Esquadrão de Aço. É uma das equipes que representa o futebol mineiro e está participando da Copa do Brasil de 2026, pela 4ª temporada consecutiva.
Temporada de 2026
No Campeonato Mineiro, o alvinegro ficou na 3ª colocação do Grupo C, não alcançando a classificação para a próxima fase. No torneio, o Athletic realizou oito partidas, onde venceu uma, empatou quatro e perdeu três.
Após a eliminação no estadual, o clube tem apenas a Copa do Brasil em foco, neste momento da temporada. No torneio, o Athletic começou sua campanha na 2ª fase, onde enfrentou o Rio Branco. Após empatar em 1 a 1 no tempo normal, o time capixaba venceu nos pênaltis por 6 a 5. Já na terceira fase, o time mineiro enfrentou o Ypiranga e venceu por 2 a 0, conquistando a vaga na quarta fase da competição pela primeira vez na história.
Principais nomes
O artilheiro da equipe na temporada é o português Ronaldo Tavares, que somou quatro gols no Campeonato Mineiro e atualmente tem um tento marcado na Copa do Brasil. Além dele, o experiente lateral Zeca, campeão olímpico com a Seleção Brasileira.
Elenco relacionado para a partida
Goleiros
- Jonathan
- Glauco
Laterais
- Diogo
- Zeca
Zagueiros
- Felipe Vieira
- Gabriel Índio
- Lucas Belezi
- Jhonatan Silva
Meias
- David Braga
- Gian Cabezas
- Gustavinho
- Ian Lucas
- Jota
- Kauan Rodrigues
Atacantes
- Dixon Vera
- Gabriel Moysés
- Léo Chu
- Ronaldo
- Ruan Assis
Comandante
O técnico da equipe é o ex-meia Alex, mais conhecido como “Alex Cabeção”, que assumiu o comando no início deste mês e soma apenas dois jogos à frente do time mineiro. No entanto, ambas as partidas foram pela Copa do Brasil, onde alcançou um feito histórico para o clube: a classificação para a quarta fase.
Ídolo de Palmeiras, Cruzeiro e Coritiba, o treinador foi contratado para substituir o português Rui Duarte, demitido após o fim do Campeonato Mineiro.
A carreira de Alex como técnico começou em 2022, nas categorias de base do São Paulo. Após dois meses, assumiu o time profissional do Avaí, onde ganhou destaque e acabou se transferindo para o futebol turco, para comandar o Antalyaspor. Depois de seis meses, retornou ao Brasil para dirigir o Operário-PR na Série B do Campeonato Brasileiro.
Último time titular
Jhonatan; Zeca, Lucas Belezi, Jhonathan e Diogo Batista; Gian Cabezas, David Braga, Dixon Vera e Ian Luccas; Ronaldo Tavares e Ruan Assis.
Histórico do confronto
Sport e Athletic-MG nunca se enfrentaram na história. Em 2026, porém, os clubes vão se encontrar em três ocasiões: a primeira nesta terça-feira (17), pela Copa do Brasil, além de outros dois confrontos válidos pela Série B do Campeonato Brasileiro.