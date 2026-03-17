Raio-X do Athletic-MG: adversário do Sport na quarta fase da Copa do Brasil

A partida entre o Leão da Ilha e o time mineiro acontece nesta terça-feira (17), às 21h30

Alex, novo treinador do Athletic-MG (Divulgação/Athletic-MG)

Nesta terça-feira (17), Sport e Athletic-MG se enfrentam pela quarta fase da Copa do Brasil. O confronto acontece em jogo único, às 21h30, na Ilha do Retiro. O confronto vale o avanço para a quinta fase e está em jogo uma premiação de R$ 2 milhões para ambos os times.

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O Athletic é um clube tradicional do interior de Minas Gerais, da cidade de São João del-Rei, conhecido popularmente como Esquadrão de Aço. É uma das equipes que representa o futebol mineiro e está participando da Copa do Brasil de 2026, pela 4ª temporada consecutiva.

Temporada de 2026

No Campeonato Mineiro, o alvinegro ficou na 3ª colocação do Grupo C, não alcançando a classificação para a próxima fase. No torneio, o Athletic realizou oito partidas, onde venceu uma, empatou quatro e perdeu três.

Após a eliminação no estadual, o clube tem apenas a Copa do Brasil em foco, neste momento da temporada. No torneio, o Athletic começou sua campanha na 2ª fase, onde enfrentou o Rio Branco. Após empatar em 1 a 1 no tempo normal, o time capixaba venceu nos pênaltis por 6 a 5. Já na terceira fase, o time mineiro enfrentou o Ypiranga e venceu por 2 a 0, conquistando a vaga na quarta fase da competição pela primeira vez na história.

Principais nomes

O artilheiro da equipe na temporada é o português Ronaldo Tavares, que somou quatro gols no Campeonato Mineiro e atualmente tem um tento marcado na Copa do Brasil. Além dele, o experiente lateral Zeca, campeão olímpico com a Seleção Brasileira.

Elenco relacionado para a partida

Goleiros

Jonathan

Glauco

Laterais

Diogo

Zeca

Zagueiros

Felipe Vieira

Gabriel Índio

Lucas Belezi

Jhonatan Silva

Meias

David Braga

Gian Cabezas

Gustavinho

Ian Lucas

Jota

Kauan Rodrigues

Atacantes

Dixon Vera

Gabriel Moysés

Léo Chu

Ronaldo

Ruan Assis

Comandante

O técnico da equipe é o ex-meia Alex, mais conhecido como “Alex Cabeção”, que assumiu o comando no início deste mês e soma apenas dois jogos à frente do time mineiro. No entanto, ambas as partidas foram pela Copa do Brasil, onde alcançou um feito histórico para o clube: a classificação para a quarta fase.

Ídolo de Palmeiras, Cruzeiro e Coritiba, o treinador foi contratado para substituir o português Rui Duarte, demitido após o fim do Campeonato Mineiro.

A carreira de Alex como técnico começou em 2022, nas categorias de base do São Paulo. Após dois meses, assumiu o time profissional do Avaí, onde ganhou destaque e acabou se transferindo para o futebol turco, para comandar o Antalyaspor. Depois de seis meses, retornou ao Brasil para dirigir o Operário-PR na Série B do Campeonato Brasileiro.

Último time titular

Jhonatan; Zeca, Lucas Belezi, Jhonathan e Diogo Batista; Gian Cabezas, David Braga, Dixon Vera e Ian Luccas; Ronaldo Tavares e Ruan Assis.

Histórico do confronto

Sport e Athletic-MG nunca se enfrentaram na história. Em 2026, porém, os clubes vão se encontrar em três ocasiões: a primeira nesta terça-feira (17), pela Copa do Brasil, além de outros dois confrontos válidos pela Série B do Campeonato Brasileiro.



