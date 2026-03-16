Sport apresenta reestruturação do programa de sócios para 2026; veja categorias e benefícios
Leão da Ilha apresenta novos planos e benefícios no Sócio Maior do Nordeste para aproximar ainda mais o torcedor rubro-negro da Ilha do Retiro
Publicado: 16/03/2026 às 11:49
Recife, PE, 15/10/2025 - SPORT X CEARÁ - Na noite desta quarta-feira(15), a equipe do Sport recebeu a equipe do Ceará na Ilha do Retiro pelo Campeonato Brasileiro da Serie A 2025. Torcida do Sport (Rafael Vieira)
O Sport anunciou a nova reestruturação do seu programa de sócios para a temporada 2026. A reformulação foi apresentada no último domingo (15) e traz novas categorias, valores e benefícios para os torcedores do clube. Segundo o clube, o objetivo das mudanças é aproximar cada vez mais a torcida rubro-negra do clube.
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Os quadros são compostos por seis categorias de Sócios Isentos de Pagamento (Benemérito, Remido, Subscritor, Proprietário, Fundador e Atleta); duas de Sócio Torcedor (Vou aonde você for e Festa na Ilha), além de cinco para o Sócio Contribuinte e Patrimonial, com diferença de 20% no valor da mensalidade.
SÓCIOS ISENTOS DE PAGAMENTO
- 20% de desconto na compra de ingressos
- 20% de desconto na mensalidade ao aderir a um novo plano de sócios
- Direito a votar e ser votado conforme estatuto (com exceção do sócio atleta)
SÓCIO TORCEDOR
- Vou aonde você for: 2 ingressos gratuitos por ano (mandante ou visitante). Inclui Ilha de Vantagens e 10% de desconto nas lojas oficiais. Valor: R$ 19,87.
- Festa na Ilha: Gratuidade no setor arquibancada da sede (geral). Inclui Ilha de Vantagens e 10% de desconto nas lojas oficiais. Observação: planos de Sócio Torcedor não possuem inclusão de dependentes. Valor: R$ 29,90.
SÓCIO CONTRIBUINTE E SÓCIO PATRIMONIAL
- Leão do Norte: 50% de desconto para compra de ingresso em qualquer setor. Valor: Contribuinte - R$ 49,90 / Patrimonial, Estatutário e Proprietário - R$ 39,90
- Eternamente Estarei: Gratuidade nas arquibancadas frontal e sede e 60% de desconto em ingressos nas cadeiras centrais, ampliação e sociais. Valor: Contribuinte - R$ 69,90 / Patrimonial, Estatutário e Proprietário - R$ 55,90
- Treme Terra: Gratuidade em todos os setores (exceto cadeiras centrais e ampliação) e 70% de desconto nesses setores. Valor: Contribuinte: R$ 99,90 / Patrimonial, Estatutário e Proprietário: R$ 79,90
- 2008 é nosso: Gratuidade em todos os setores (exceto centrais) e 80% de desconto nas centrais. Inclui camisa especial do Sócio Maior do Nordeste no plano anual. Valor: Contribuinte: R$ 129,90 / Patrimonial, Estatutário e Proprietário: R$ 103,90
- Campeão de 87: Gratuidade total mediante check-in e duas camisas especiais do Sócio Maior do Nordeste no plano anual. Valor: Contribuinte: R$ 199,90 | Patrimonial, Estatutário e Proprietário: R$ 159,90
FAMÍLIAS RUBRO-NEGRAS
Visando atender todos os torcedores do clube, o Sport também segue com um programa visando as famílias rubro-negras, onde o Sócio Torcedor pode incluir seus dependentes e obter descontos e vantagens para a família inteira.
Dependente Clube Social
- Dois primeiros dependentes gratuitos
- A partir do terceiro: 50% do valor do titular
- 20% de desconto na compra de ingresso
Dependente Torcedor
- 50% do valor do plano do titular
- Mesmos benefícios do titular
Benefícios para a família
- Desconto para mulheres: 50% na mensalidade
- Dependentes 0 a 12 anos: R$10 por mês
- Dependentes 13 a 17 anos: 50% do valor do titular
- Camisa especial do Sócio para planos anuais 2008 é nosso e Campeão de 87