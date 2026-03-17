Beto Lago: "O jogo que pode valer a afirmação do Sport"

Jogadores do Sport em partida da Copa do Brasil (Rafael Vieira/DP Foto)

Afirmação

Mais uma noite de Copa do Brasil para o Sport e, junto com ela, algo que vai muito além da simples busca pela classificação. Há dinheiro em jogo, claro. Avançar de fase significa reforçar o caixa do clube em uma temporada longa e cara. Mas, neste momento, a discussão no Recife passa menos pelo financeiro e muito mais pelo futebol que o time de Roger Silva vem apresentando. O adversário é o Athletic, curiosamente também rival do Leão na caminhada da Série B. Um encontro que, em teoria, serve como termômetro antecipado para a maratona nacional que começa já neste fim de semana. O problema é que o Sport chega a esse jogo carregando mais dúvidas do que certezas. O torcedor rubro-negro vive numa autêntica gangorra emocional. De um lado, ainda existe na memória a atuação sólida e dominante da final contra o Náutico, nos Aflitos, talvez o momento mais convincente na temporada. Do outro, permanecem as apresentações opacas que transformaram jogos teoricamente controláveis em dramas desnecessários. E é exatamente aí que mora a cobrança. O torcedor não quer apenas passar de fase. Quer ver um time que se imponha. Que pressione, que controle o ritmo e que não transforme cada partida em um exercício de sofrimento coletivo. O calendário, aliás, não permitirá muito tempo para ajustes. Logo depois desta partida, o Sport abre sua caminhada na Série B contra o Cuiabá Esporte Clube. E, como se não bastasse, a próxima semana já traz o início da Copa do Nordeste, ampliando ainda mais a exigência física e mental sobre o elenco. Ou seja: este jogo não é apenas sobre classificação. É sobre afirmação.

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O velho bordão do ex-dirigente Costinha ainda ecoa entre os rubro-negros: vencer é o céu. Mas, para um time que pretende brigar pelo acesso e sustentar três competições simultaneamente, vencer apenas não basta. Vencer convencendo, com autoridade e intensidade, é o que realmente pode devolver confiança à arquibancada e dar ao Sport algo que ainda lhe falta em 2026: estabilidade.

O outro lado

O movimento Sport Unido arrecadou R$ 376 mil entre torcedores e destinou a premiação extra ao elenco pelo título estadual. No Náutico, iniciativa semelhante também mobilizou ex-dirigentes e abnegados alvirrubros, que reuniram mais de R$ 492 mil para bonificar os jogadores pela conquista. O esforço foi feito fora dos gramados.

Nome não garante convocação

A não convocação de Neymar para a Seleção Brasileira raramente é apenas um detalhe técnico. Quando um jogador do tamanho dele fica fora da lista, o gesto sempre carrega mensagens esportivas, físicas e políticas. E aqui foi um recado de meritocracia dado por Carlo Ancelotti: nome não garante convocação. Neymar é o maior talento técnico pós-Ronaldinho Gaúcho. Porém, o tempo se mostra implacável. Outro ponto o presidente da FPF, Evandro Carvalho, vai como chefe da delegação brasileira nestes amistosos. Está com a moral em alta na CBF!



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