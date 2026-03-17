Reencontro decisivo: Roger Silva lidera o Sport contra o Athletic por vaga na Copa do Brasil

Roger Silva, técnico do Sport (Paulo Paiva/Sport)

Sport e Athletic se enfrentam nesta terça-feira (17), pela quarta fase da Copa do Brasil. Mais do que a disputa por uma vaga, o confronto será marcado pelo reencontro do técnico Roger Silva com a equipe mineira, clube pelo qual teve três passagens ao longo da carreira.

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Antes de assumir o comando do Leão da Ilha, o treinador foi peça central no crescimento do Athletic nos últimos anos. Sob sua liderança, o clube mineiro conquistou resultados expressivos e passou a chamar atenção no cenário nacional. Agora, pela primeira vez, os caminhos se cruzam em lados opostos.

Roger Silva e Athletic

O treinador chegou ao time mineiro em 2022 e rapidamente conseguiu bons resultados. Roger levou o time à semifinal do campeonato estadual e ao título do Mineiro do Interior, conquistas inéditas para o clube, que havia retomado as atividades em 2018 após 48 anos parado.

Após uma breve passagem pela Inter de Limeira, Roger voltou ao Athletic em 2023 e repetiu o sucesso, com nova semifinal estadual, mais um título do Interior e a conquista da Recopa Mineira. O desempenho chamou atenção do Pouso Alegre, mas a passagem não foi positiva: o time acabou rebaixado na Série C, e o treinador deixou o cargo durante a campanha.

Em 2024, retornou ao Athletic e conquistou o Troféu Inconfidência, garantindo uma vaga na Copa do Brasil, além de liderar o acesso à Série C. Já em 2025, venceu novamente o Inconfidência, mas não resistiu aos maus resultados na Série B e acabou saindo do clube.

No mesmo ano, Roger seguiu para o seu último trabalho antes do Sport. O técnico foi contratado pelo Londrina, onde assumiu o time na 9ª rodada e levou o clube a final, ficando sem a taça, mas conquistando o acesso. Após o término do ano, Roger deixou o projeto do time paranaense e foi para o Leão da Ilha.

Partida

Sport e Athletic-MG se enfrentam pela 4ª fase da Copa do Brasil nesta terça-feira (17). A partida será disputada na Ilha do Retiro, às 21h30, valendo vaga na próxima fase da competição.

O confronto acontece em jogo único, e o vencedor garante uma premiação de R$ 2 milhões. Em caso de empate no tempo regulamentar, a classificação será decidida nas cobranças de pênaltis.