Sport x Athletic: onde assistir, horário e escalações de jogo da Copa do Brasil

O jogo é válido pela quarta fase da Copa do Brasil e acontece na Ilha do Retiro

Equipe do Sport em partida na Ilha do Retiro (Rafael Vieira/DP Foto)

Partida eliminatória e milionária! Pela quarta fase da Copa do Brasil, o Sport entra em campo nesta terça-feira (17) para enfrentar o Athletic-MG, na Ilha do Retiro, às 21h30. Uma possível classificação renderá aos cofres rubro-negros uma premiação de R$ 2 milhões.

O Leão busca avançar pela terceira vez na atual competição, um resultado que não ocorre desde 2017. Do outro lado, o Alvinegro já faz a melhor campanha de sua história no torneio nacional. Em caso de um empate no tempo regulamentar, a vaga na quinta fase (32 clubes) será definida nos pênaltis.

No compromisso anterior na Copa do Brasil, o Sport levou a melhor contra o Anápolis nos pênaltis, depois de um empate em 1 a 1 no tempo normal na Ilha do Retiro, palco do duelo desta terça. Já o Athletic-MG, na terceira fase, venceu por 2 a 0 o Ypiranga-RS, jogando como mandante em São João del-Rei - condição diferente da que vai encarar diante do Leão.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.

SPORT

Cada fase avançada na Copa do Brasil é crucial desportiva e financeiramente para o Sport, e o clube rubro-negro acumulou até aqui R$ 4,6 milhões em premiações. Os valores acompanham números que chamam a atenção: são 10 jogos de invencibilidade do Leão desde a estreia do técnico Roger Silva no comando da equipe - seis vitórias e quatro empates.

Apesar desse aproveitamento, o desempenho em campo ainda não é o ideal. Na competição nacional, duas classificações deixaram o torcedor nervoso, ambas decididas nos pênaltis, contra Desportiva e Anápolis. A cada fase, a responsabilidade aumenta do lado rubro-negro, e agora a equipe carrega uma marca amarga.

A última vez que a equipe leonina conseguiu passar por três mata-matas da competição foi em 2017. Vale destacar que, na atual edição, o Sport já iniciou na segunda fase. Também é importante lembrar que, em 2022, quando chegou às oitavas de final e foi eliminado pelo São Paulo em confrontos de ida e volta, o Sport disputou apenas dois mata-matas, entrando diretamente na terceira fase.

Sobre a preparação para o duelo desta terça-feira, o técnico Roger Silva deve manter a base da escalação das últimas duas partidas. O grupo do comandante acredita que, mais uma vez, a Ilha do Retiro pode ser peça importante para garantir outra classificação.

"A expectativa é a melhor possível em meio ao nosso elenco. Será um jogo único, mas estaremos dentro da nossa casa e bem preparados", expressou o meia Yago Felipe.

ATHLETIC

O Athletic chega vivendo sua melhor campanha da história na Copa do Brasil. O clube jamais havia eliminado dois adversários em uma mesma edição. Em 2026, passou pelo Rio Branco-ES nos pênaltis e pelo Ypiranga-RS com vitória por 2 a 0.

Esses resultados foram conquistados sob o comando de Alex de Souza, aquele que brilhou nos gramados do futebol brasileiro defendendo Coritiba, Palmeiras e Cruzeiro, além da Seleção Brasileira, e também no exterior, com a camisa do Fenerbahçe. O duelo diante do Sport será apenas o terceiro jogo do ex-meia à beira do gramado pelo Athletic.

Na fase anterior, o clube mineiro mostrou letalidade. Depois de um primeiro tempo amarrado, balançou as redes duas vezes na segunda etapa e fechou a vitória sobre o Ypiranga.

FICHA DA PARTIDA

Sport: Thiago Couto; Augusto Pucci, Marcelo Bevenenuto, Marcelo Ajul e Felipinho; Zé Gabriel, Zé Lucas e Yago Felipe; Barletta, Gustavo Maia e Iury Castilho. Técnico: Roger Silva.

Athletic-MG: Jhonatan Luiz; Diogo Batista, Jhonatan Silva, Belezi e Zeca; Ian Luccas, Gian Cabezas e David Braga; Dixon Vera, Ruan Assis e Ronaldo Tavares. Técnico: Alex de Souza.

Local: Ilha do Retiro, no Recife

Horário: 21h30

Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

Assistentes: Rafael Trombeta (PR) e Roberto Rivelino Dos Santos Junior (PR)

Quarto Árbitro: Nairon Pereira de Lira (PE)

Transmissão: Prime Video (streaming)