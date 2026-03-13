Thiago Couto brilha novamente nos pênaltis e coloca o Sport na próxima fase

Thiago Couto defendeu mais um pênalti com a camisa do Sport (Rafael Vieira/DP foto)

Decisivo. Thiago Couto protagonizou mais uma classificação para o Sport na Copa do Brasil. Após uma partida de pouca assertividade no ataque, o Sport empatou com o Anápolis no tempo normal em 1 a 1, levando o confronto para os pênaltis e novamente contando com Thiago Couto, que defendeu uma das batidas e foi determinante para a classificação rubro-negra.

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Em 2026, o goleiro rubro-negro realizou, até o momento, quatro jogos com a camisa do Sport. Foi titular nas duas partidas da final contra o Náutico e também nos confrontos da segunda e da terceira fase da Copa do Brasil.

Após ser protagonista em mais uma decisão pelo Sport, Thiago Couto comentou, em entrevista, sobre a partida realizada pelo time. O goleiro também agradeceu o apoio da torcida em sua ótima fase e afirmou estar focado na próxima etapa da competição.

"Glória a Deus pela classificação. Foi um jogo difícil, como é normal neste tipo de competição e formato. Conseguimos o empate depois de sair atrás do placar, pressionamos bastante, mas conseguimos garantir nos pênaltis perante ao nosso torcedor", disse Couto

"Para mim é uma honra. Fico muito feliz por este reconhecimento da torcida do Sport. Agora é focar no que vem pela frente para continuar dando felicidade ao torcedor", afirmou o camisa 12 do Sport.

"Agora o foco é no Athletic, time difícil, da Série B, mas novamente estaremos em casa e contaremos com esse apoio do torcedor para conseguir uma nova classificação", finalizou o goleiro.

Roger

A grande atuação de Thiago Couto levou o técnico Roger Silva a tecer diversos elogios em coletiva de imprensa após a classificação. Segundo o comandante, o goleiro talvez esteja vivendo o melhor momento da carreira.

"O Thiago é um grande goleiro. Sempre soubemos que ele é um atleta preparado e que talvez viva o melhor momento de sua carreira. Estamos muito felizes com ele, com a capacidade que ele tem e que nos faz ter muitas esperanças, em momentos como estes, de ir para os pênaltis sabendo que em nossa meta terá um cara com um aproveitamento muito positivo para defender durante as séries", disse Roger.