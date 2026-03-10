Tabela da Série B: confira datas, horários e transmissão dos primeiros jogos de Sport e Náutico

Representantes pernambucanos na competição, Sport e Náutico iniciam suas campanhas entre os dias 21 e 22 de março

Dodô, meio-campista do Náutico, e Zé Gabriel, volante do Sport (Rafael Vieira/CNC)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada das cinco primeiras rodadas da Série B 2026. Representantes pernambucanos na competição, Sport e Náutico iniciam suas campanhas entre os dias 21 e 22 de março.

O Sport estreia na Segundona no dia 21 de março (sábado), às 20h30, diante do Cuiabá, na Arena Pantanal, em Cuiabá. Rebaixado da Série A na última temporada, o Leão volta a disputar a Série B buscando o retorno imediato à elite do futebol nacional. A partida terá transmissão da ESPN e do Disney+.

Já o Náutico retorna à Série B após quatro anos. O Timbu conquistou o acesso na Série C de 2025 e começará sua caminhada diante do Criciúma, no dia 22 de março (domingo), às 16h, no Estádio dos Aflitos. O confronto terá transmissão da TV Globo, SporTV e Premiere.

Primeiros jogos de Sport e Náutico na Série B:

1ª rodada

Cuiabá x Sport - 21/03 (sábado), às 20h30, na Arena Pantanal - Transmissão: ESPN e Disney+

Náutico x Criciúma - 22/03 (domingo), às 16h, no Estádio dos Aflitos - Transmissão: TV Globo, Premiere e SporTV

2ª rodada

Sport x Vila Nova - 01/04 (quarta), às 19h, na Ilha do Retiro - Transmissão: ESPN e Disney+

Atlético Goianiense x Náutico - 01/04 (quarta), às 19h, no Estádio Antônio Accioly - Transmissão: ESPN, Disney+, GOAT e RedeTV!

3ª rodada

Náutico x Ponte Preta - 04/04 (sábado), às 18h, no Estádio dos Aflitos - Transmissão: GE TV, Premiere e SporTV

Londrina x Sport - 04/04 (sábado), às 20h30, no Estádio do Café - Transmissão: ESPN e Disney+

4ª rodada

Sport x Avaí - 11/04 (sábado), às 16h, na Ilha do Retiro - Transmissão: ESPN, Disney+, GOAT e RedeTV!

Ceará x Náutico - 11/04 (sábado), às 20h30, na Arena Castelão - Transmissão: ESPN e Disney+

5ª rodada

América-MG x Sport - 18/04 (sábado), às 16h, na Arena Independência - Transmissão: ESPN, Disney+, RedeTV! e SportyNet

Náutico x São Bernardo Futebol Clube - 18/04 (sábado), às 18h, no Estádio dos Aflitos - Transmissão: Premiere.

