Entre o impacto imediato de Iury Castillo, autor de quatro golos nas finais, e a superação emocionante dos talentos da formação, o plantel rubro-negro festeja o bicampeonato e ganha fôlego para os desafios da temporada

Jogadores do Sport celebram tetracampeonato do Pernambucano: "sonho realizado". (Foto: Sandy James/DP Foto)

A estrela de um artilheiro recém-chegado e a emoção de quem carrega o DNA do clube desde a base. O tetracampeonato do Pernambucano do Sport, com vitória maiúscula sobre o Náutico por 3x0, coroou diferentes trajetórias dentro do elenco rubro-negro.

Depois de um 2025 conturbado, o ano de 2026 começou da melhor forma possível para o elenco do Leão: com a taça levantada diante do rival.

Em entrevista ao Diario de Pernambuco na Ilha do Retiro, no dia seguinte após a vitória, o atacante Iury Castillo — grande herói com quatro gols nas finais — e Zé Lucas, uma das jovens promessas da Ilha do Retiro, celebraram a taça e o alívio de começar a temporada de 2026 com o pé direito.

"É uma sensação maravilhosa. Deus me abençoou e eu pude fazer quatro gols na final e ser campeão. Acho que eu que passar um tempo aí vão lembrar de mim: 'Ah, teve um Iury Castillo que fez quatro gols nas finais e fico muito feliz por isso", disse Iury.

Para Zé Lucas, em seu segundo ano como profissional pelo Sport, foi o bicampeonato do Pernambucano. Em conversa com a reportagem, o volante falou sobre o 'sonho de criança' de levantar uma taça com o clube.

"É um sonho realizado, né? Nós que viemos da base, que é um sonho de estar no profissional, de chegar no profissional com o título pelo segundo pelo segundo ano consecutivo, não é fácil. Isso é fruto de muito trabalho e muito esforço nosso no dia a dia. Desde a base", afirmou Zé Lucas.

PROJETANDO A SÉRIE B

Com a conquista, Roger e o elenco ganham um fôlego com a torcida para o começo da Série B. O Sport estreia na competição diante do Cuiabá em 21 de março, jogando fora de casa.

Após a conquista do título, o protagonista das duas finais - Iury Castilho - afirmou ser um passo importante para fazer um bom campeonato.

"Se Deus quiser, a gente continua assim até o fim do ano. A gente tem que trabalhar bastante, sabemos que vai ser difícil a caminhada, mas a gente está focado em vencer e, se Deus quiser, no final do ano, a gente conquista mais coisas", projetou.

Já o volante Zé Lucas, que fez apenas seu terceiro jogo na temporada, admitiu ter enfrentado dificuldades no começo do ano.

"Cara, foi uma experiência muito boa para mim. Eu passei esse tempo parado do final da temporada para o começo dessa temporada e foi um momento assim difícil na minha carreira, mas eu consegui suportar tudo e passei por cima de todas as coisas e consegui meus minutos depois", lembrou.

Joia da base do Sport, ele também falou sobre a importância do gol de Augusto Pucci - também é cria rubro-negra - que deu a vantagem de 2x0 ao Leão na partida.

"Eu fico muito feliz porque joguei com ele no sub-17 e minha felicidade é enorme por ele e ele por mim também. Eu tenho essa amizade com ele e esse carinho com ele, sabe? E eu tô muito feliz com o gol dele ontem" declarou.

Para Zé, este pode ser um passo importante para um bom ano em 2026 após um 2025 ruim.

"É, 2025 foi um ano muito conturbado, muito difícil, mas em 2026 começamos com o pé direito, começamos bem e tem muitas coisas para viver ainda no ano", afirmou.

