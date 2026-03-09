Provocações marcam pós-título do Sport sobre o Náutico: 'Festa no chiqueiro'

Provocação de jogadores do Sport (Reprodução)

A conquista do Campeonato Pernambucano pelo Sport sobre o Náutico, com vitória por 3 a 0 no Estádio dos Aflitos, também repercutiu fora de campo. Após o título, jogadores rubro-negros utilizaram as redes sociais para provocar o rival alvirrubro.

Entre as publicações, atletas do Sport apareceram em imagens debochando de uma suposta camisa que teria sido preparada pelo Náutico para celebrar a conquista estadual. Felipinho, Augusto Pucci, Micael, Barletta, Zé Lucas, Matheus Alexandre, Ramon e Adriano registraram foto com a camisa.

O meia uruguaio Carlos de Pena também apareceu segurando a camisa e publicou a foto com a legenda: “Quem manda é o Sport”. Já o zagueiro Micael fez gestos obscenos em uma das postagens, além de mencionar “festa no chiqueiro” e aparecer pisando na camisa.

Autor de um dos gols da vitória que garantiu o título, o lateral-direito Augusto Pucci também entrou no clima de provocação. Em uma publicação nas redes sociais, o jogador escreveu: “No chiqueiro mando eu”.

O atacante Chrystian Barletta compartilhou uma postagem feita por Felipinho e ironizou uma possível comemoração do rival. “Cancela a festa aí”, escreveu.



A comemoração rubro-negra continuou após o jogo em um restaurante no Recife, onde foi realizada a festa do título com a presença de jogadores, membros da diretoria, funcionários e torcedores. Durante a celebração, o atacante Zé Roberto puxou um canto de provocação ao Santa Cruz, tradicional rival do Sport.

