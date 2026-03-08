Roger exalta elenco e estratégia no título do Sport: "Somos tetra e precisam respeitar um pouco"

Em meio à festa do 46º título estadual, o técnico rubro-negro destacou o papel da diretoria e a execução dos jogadores diante do Náutico

Roger Silva, técnico do Sport (Sandy James/DP Foto)

Na coletiva de imprensa após o apito final do título pernambucano do Sport, o técnico Roger Silva não escondeu o orgulho pelo desempenho de seus comandados e aproveitou para comentar a postura necessária do Leão para vencer o Náutico.

União entre campo e bastidores

Para Roger, o título foi o resultado de um trabalho coletivo que envolveu desde a estratégia técnica até o suporte da alta cúpula do clube. O treinador fez questão de valorizar o esforço da gestão para motivar o elenco nesta reta final.

"A gente constrói tudo junto. Os jogadores fizeram um grande jogo, com uma estratégia executada por eles, e tivemos uma diretoria que se preocupou em aumentar a premiação e dar moral para os caras. A gente sabe que o futebol é assim e, por isso, ele é apaixonante", afirmou o comandante.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão

Sem citar nomes, mas 'incomodado' com as provocações extracampo que antecederam o clássico, Roger Silva pregou o respeito à história do Sport, tetracampeão neste domingo.

"Gostaria de poder presentear cada um dos torcedores com uma medalha. O Sport é tetra e as pessoas precisam respeitar um pouco. Palhaçada não ganha jogo. A gente precisa jogar, ser humilde, correr e ganhar dentro de campo", desabafou Roger.

Com o 46º título garantido, Roger e o Sport agora miram voos maiores no cenário nacional. O Rubro-Negro tem pela frente a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil e a Série B do Campeonato Brasileiro.