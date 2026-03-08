Decisivo no Sport, Iury Castilho marca nas duas finais e dispara: "O palco fica para a gente"

O atacante foi às redes quatro vezes nos dois confrontos decisivos com o Náutico

Iury Castilho, atacante do Sport (Sandy James/DP Foto)

Decisivo! Iury Castilho foi, sem dúvidas, o grande destaque individual do Sport contra o Náutico nos dois jogos da final do Campeonato Pernambucano 2026. O atacante marcou dois gols na ida, no empate na Ilha do Retiro, e também dois na volta, na vitória leonina por 3 a 0 nos Aflitos.

Com o brilho do camisa 95, o Leão chegou ao seu 46º título estadual e conquistou o tetracampeonato. Após o jogo, o atleta desabafou.

"Cheguei aqui e fui muito bem recebido. Eu e minha família já estamos felizes no Nordeste em tão pouco tempo. O sentimento é de felicidade. Eu não queria falar, mas falaram antes do jogo lá... e aqui é outro jogo, né? Falaram do 'chiqueiro' lá, botaram palco aí, então o palco fica para a gente mais tarde, a torcida pode chegar! A equipe está de parabéns", comentou Iury à Globo na saída de campo.

A conquista do título e a atuação de gala de Castilho ganharam um significado especial por ocorrerem neste domingo, 8 de março. O artilheiro fez questão de dedicar o troféu e seus gols às mulheres de sua vida, celebrando o Dia Internacional da Mulher.

"E no Dia das Mulheres, pude fazer gols para a minha mãe, Sônia, minha esposa, Isadora, e minhas filhas, Isabela e Ivy", completou.

Nome a se observar na sequência da temporada

As atuações do atleta nos dois jogos deixaram claro que ele pode ser uma peça estratégica para o técnico Roger Silva. Nas finais, ele atuou como um "camisa 9", embora também possa jogar como ponta. A Série B será o grande desafio do artilheiro com as cores rubro-negras.

Contratado com vínculo até 30 de novembro de 2026, o jogador chegou ao Recife após passagem pelo Coritiba, onde integrou o elenco campeão da Série B. Ele foi, inclusive, o último dos reforços a chegar para a disputa do Pernambucano. Embora seja um dos atletas com menos tempo de casa na Praça da Bandeira, certamente foi o que demonstrou maior impacto nesta reta decisiva.