Hegemonia: Sport tem o dobro de títulos do Pernambucano em finais contra o Náutico

Iury Castilho, atacante do Sport (Sandy James/DP Foto)

O Leão rugiu mais alto! O Sport derrotou o Náutico por 3 a 0 nos Aflitos e faturou seu 46º Campeonato Pernambucano, ampliando a vantagem histórica contra o rival. Das 21 finais entre os clubes, o rubro-negro venceu 14, mostrando que o domínio no clássico segue firme.

Essa decisão marcou a 21ª final entre os dois clubes, e o histórico continua favorável ao rubro-negro. Das 21 disputas, o Sport venceu 14 vezes, enquanto o Náutico conquistou apenas sete títulos. A superioridade recente também é evidente: das três finais entre 2020 e 2026, o Timbu venceu apenas em 2021, enquanto o Leão levou a melhor nas edições de 2024 e 2026.

Com o novo título, o Rubro-negro aumenta ainda mais sua vantagem no ranking de maiores campeões do estado com 46 títulos. O Santa Cruz ocupa a segunda posição com 29 conquistas, enquanto o Náutico, adversário da final deste ano, soma 24 títulos.

No histórico de confrontos diretos em finais entre Sport e Náutico, os títulos se distribuem da seguinte forma:

Sport: 1955, 1961, 1975, 1977, 1981, 1988, 1991, 1992, 1994, 2010, 2014, 2019, 2024 e 2026.

Náutico: 1951, 1954, 1963, 1965, 1966, 1968 e 2021.

