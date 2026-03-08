"Ganhar do Náutico é fácil demais": Neto Baiano provoca após tetracampeonato do Sport; veja

Campeão pernambucano neste domingo (8), o Leão utilizou seu ex-centroavante e as redes sociais para provocar o rival

Neto Baiano, ex-jogador do Sport (Reprodução/Sport Recife/Redes Sociais)

Após vencer o Náutico por 3 a 0 nos Aflitos, o Sport não apenas ergueu o troféu do Campeonato Pernambucano 2026, mas também aproveitou a euforia para resgatar uma das figuras mais emblemáticas da história recente do Clássico dos Clássicos: Neto Baiano.

Depois do apito final, o Sport utilizou suas redes sociais para inflamar a torcida com um video do ex-centroavante leonino.

Conhecido pelo estilo provocador e gols contra a equipe alvirrubra, Neto Baiano disparou:

"Ganhar do Náutico é fácil demais. Em Pernambuco quem manda é a gente. O Náutico é nosso filho eterno.”

Confira a provocação rubro-negra: