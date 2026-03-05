Sport confirma acordo com a Kappa como nova fornecedora de material esportivo

O Sport também anunciou a data de lançamento dos novos uniformes para 2026

Sport confirma acordo com a Kapa como nova fornecedora de material esportivo. (Foto: Paulo Paiva/Sport Recife)

O Sport confirmou, nesta quinta-feira (5), o acordo com a marca italiana Kappa como novo fornecedor de material esportivo do clube até 2030. A nova fornecedora divulgará os novos uniformes do Leão da Ilha para 2026 na próxima terça-feira (10).

A Kappa chega para substituir a Umbro, empresa inglesa que fornecia os materiais esportivos ao Sport desde 2019.

O contrato com a Umbro se encerrou ao fim da temporada 2025 e as partes não chegaram a um acordo para renovação. Assim, além de valores financeiros maiores na proposta da Kappa, o Sport também deve contar com maior atenção no desenvolvimento das novas peças e um enxoval mais amplo.

Segundo o Rubro-negro da Ilha, o acordo prevê um enxoval de alta performance e variedade, contemplando categorias de base e o futebol feminino, além de linhas completas de treino, viagem e casual.

“A oficialização da Kappa como nossa fornecedora até 2030 é um passo fundamental na valorização da marca Sport. Estamos nos unindo a uma gigante mundial para entregar ao nosso torcedor um enxoval de excelência, unindo tecnologia e tradição”, disse o diretor de marketing e negócios do Sport, Henrique Aguiar.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.



KAPPA NO FUTEBOL

No futebol brasileiro, a Kappa atualmente fornece materiais esportivos para equipes como Vasco e Chapecoense, da Série A do Brasileirão, além de times como Juventus da Mooca, Guarani, Bangu, Botafogo-PB e outros. Fora do país, a marca atende clubes como Fiorentina e Venezia (Itália), Racing Club (Argentina) e Real Valladolid (Espanha).

“Há tempos estávamos buscando a viabilidade desse patrocínio, considerando a longevidade desse contrato, nos permitindo, além de investir no desenvolvimento de novos produtos de forma altamente individualizada, contribuir com investimentos na estrutura e nos canais de venda dos produtos do Sport, como é o caso do investimento que estamos aplicando na Loja Oficial da Ilha do Retiro e no Centro de Treinamento”, disse André Giglio, diretor comercial da marca italiana.

