Desportiva Ferroviária x Sport: onde assistir, horário e escalações pela Copa do Brasil
Partida válida pela segunda fase da Copa do Brasil acontece no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica
Publicado: 05/03/2026 às 07:30
Iury Castilho e Chrystian Barletta, atacantes do Sport (Sandy James/DP Foto)
Outra decisão para o Leão. O Sport entra em campo nesta quinta-feira (4) para estrear na Copa do Brasil 2026 e encara a Desportiva Ferroviária, às 19h, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo, pela segunda fase da competição.
Após o empate por 3 a 3 com o Náutico no jogo de ida da final do Campeonato Pernambucano, o Sport dá uma pausa na disputa estadual para focar no torneio nacional. Se vencer por qualquer placar, o Leão garante a classificação e embolsa uma premiação de R$ 1,53 milhão. Em caso de empate no tempo normal, a vaga na terceira fase será decidida nos pênaltis.
As equipes voltam a se enfrentar após 53 anos. O último duelo aconteceu no Campeonato Brasileiro de 1973.
Para o jogo desta quinta-feira, o técnico Roger Silva confirmou que promoverá mudanças da defesa ao ataque na equipe rubro-negra.
SPORT
O Sport, comandado por Roger Silva, ainda busca seu melhor desempenho na temporada. A equipe vem de empate por 3 a 3 com o Náutico no jogo de ida da final do Campeonato Pernambucano e, com a volta marcada para o domingo (8), deve ter mudanças na formação titular diante da Desportiva Ferroviária, muito em função do desgaste físico pelo curto intervalo entre as partidas.
Para a estreia na Copa do Brasil, Roger confirmou quatro titulares: os meio-campistas Yago Felipe e Carlos de Pena, além dos atacantes Gustavo Maia e Gustavo Coutinho. O quarteto havia começado jogando na volta da semifinal do Estadual, contra o Retrô, mas iniciou no banco na primeira partida da final diante do Náutico. No clássico, todos foram acionados no decorrer do confronto, com exceção de Carlos de Pena, que não entrou em campo.
O treinador também adiantou que alguns atletas atuarão “com certeza”, citando o volante Zé Lucas e o meia Max como presenças garantidas na equipe.
Além das questões técnicas, o Sport entra pressionado a evitar uma nova frustração precoce na competição nacional. Em 2025, o Leão foi eliminado ainda na primeira fase pelo Operário de Várzea Grande, fora de casa, resultado que representou um duro golpe esportivo e financeiro. Em um ano tratado como de reconstrução, a classificação à terceira fase é vista internamente como obrigação na Ilha do Retiro.
DESPORTIVA
A Desportiva Ferroviária chega embalada por uma classificação histórica na Copa do Brasil. Ao eliminar o Sampaio Corrêa-RJ nos pênaltis, o time capixaba avançou pela primeira vez à segunda fase da competição. Em 2026, o clube grená disputa o torneio pela 10ª vez.
O confronto diante do Sport vale, agora, uma vaga inédita na terceira fase, além de uma premiação de R$ 830 mil, valor significativo para a realidade financeira da equipe.
No elenco da Locomotiva, um nome conhecido do torcedor pernambucano chama atenção: o centroavante Kieza. Ídolo do Náutico, o atacante de 39 anos retornou ao clube onde iniciou a carreira e volta a cruzar o caminho do Sport, rival histórico do Timbu.
FICHA DA PARTIDA
Desportiva Ferroviária: Pedro Zanette; Jairo, Wesley, Vinícius Leandro e Wilian Simões; Gilberto, Mariano, Jorge Mendes e Ruan; Tiago Moura e Kieza. Técnico: Eleomar Pereira.
Sport: Thiago Couto; Matheus Alexandre, Marcelo Ajul, Zé Marcos e Davi Gabriel; Zé Lucas, Yago Felipe e Carlos de Pena; Max, Gustavo Maia e Gustavo Coutinho. Técnico: Roger Silva.
Local: Estádio Kleber Andrade, em Cariacica
Horário: 19h
Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)
Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e Renato Gomes Tolentino (DF)
Quarto Árbitro: Marcos Felipe Martins Machado (ES)
Transmissão: SporTV (TV Fechada), Premiere (pay-per-view) e ge tv (YouTube)