Copa do Brasil: Relembre momentos de sucessos e fracassos do Sport na competição
O Sport estreia na Copa do Brasil de 2026 na próxima quinta-feira (05)
Publicado: 04/03/2026 às 12:46
Durval levantando a taça da Copa do Brasil de 2008. (Foto: Arnaldo Carvalho/ Sport)
Entre campanhas históricas e eliminações precoces nos últimos anos, o Sport tenta virar a chave na Copa do Brasil. Na próxima quinta-feira (05), o Leão da Ilha encara a Desportiva Ferroviária, em jogo único, às 19h, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, valendo vaga na próxima fase.
Financeiramente, a Copa do Brasil é vista como uma das prioridades do clube em 2026, devido as altas premiações que são recebidas a cada fase conquistada. Contra a Desportiva, o Sport tem a chance de se classificar e garantir uma ótima premiação que pode ajudar na montagem do elenco para a temporada. Além de quitar dívidas deixadas pelas últimas gestões. Em caso de classificação para terceira fase, o Sport recebe R$ 1,38 milhão.
Grandes campanhas
Ao longo de sua história na Copa do Brasil, o Sport chegou à final em duas ocasiões: foi vice-campeão em 1989 para o Grêmio e levantou o título em 2008, superando o Corinthians. Além disso, o clube também alcançou a semifinal em outras duas temporadas, em 1992 (eliminado para o Fluminense) e 2003 (eliminado para o Flamengo)
A curiosidade é que no título de 2008, conquistado sobre o Corinthians, o atual técnico do Leão da Ilha, Roger Silva, fazia parte do elenco campeão e agora tenta, à beira do campo, escrever um novo capítulo com o Sport na Copa do Brasil.
1989 - Vice-campeão
O Sport chegou à final, mas foi derrotado pelo Grêmio por 2 a 1.
Campanha:
- Fortaleza (primeira fase)
- Guarani (oitavas)
- Vitória (quartas)
- Goiás (semifinal)
1992 - Semifinalista
Eliminado na semifinal pelo Fluminense.
Campanha:
- Amapá (primeira fase)
- Fortaleza (oitavas)
- CSA (quartas)
2003 - Semifinalista
Caiu na semifinal diante do Flamengo.
Campanha:
- Dom Bosco (primeira fase)
- Athletico Paranaense (segunda fase)
- Fluminense (oitavas)
- Atlético-MG (quartas)
2008 - Campeão
O Sport conquistou um dos maiores títulos da sua história ao vencer o Corinthians nos pênaltis. O rubro-negro perdeu o jogo de ida por 3 a 1 e venceu em casa por 2 a 0, levando a decisão para as penalidades.
Campanha:
- Imperatriz (primeira fase)
- Brasiliense (segunda fase)
- Palmeiras (oitavas)
- Internacional (quartas)
- Vasco (semifinal)
Grandes Vexames
Entre 2019 e 2022, o Sport acumulou eliminações ainda na primeira fase da Copa do Brasil. Em todas elas, o time foi derrotado em jogo único e fora de casa:
2019 - eliminado pela Tombense
Em uma partida de muita criação do Sport, mas com um grande brilho do goleiro da Tombense. OLeão da Ilhatentou, mas o Gavião Carcará conseguiu. Vencendo por 3 a 0.
2020 - eliminado pelo Brusque
Com uma partida muito disputada, o Sport perdeu de 2 a 1 para o Quadricolor. A equipe rubro-negra até chegou a empatar nos últimos minutos com o atacante Elton, porém após muita confusão, o árbitro que havia confirmado o tento, invalidou o gol, marcando falta no lance.
2021 - eliminado pela Juazeirense
Após a equipe baiana abrir o placar, sofrer a virada e volta a frente do placar novamente, vários acontecimentos bizarros marcaram a partida. Sistema de irrigação foi ligado duas vezes, gandulas e bolas desapareceram e apagão que durou mais de uma hora e meia, após todos esses acontecimentos, o Sport não retornou ao campo e emitiu uma nota oficial a CBF para investigar osestádio adversário. .
2022 - eliminado pelo Altos
Em jogo de pouca criação e assertividade rubro-negra, o Sport foi eliminado por 1 a 0, com gol do atacante Betinho, ex-Náutico e Santa Cruz. O confronto marcou o 4° ano seguido do time sendo eliminado na primeira fase.