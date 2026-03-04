Copa do Brasil: Relembre momentos de sucessos e fracassos do Sport na competição

O Sport estreia na Copa do Brasil de 2026 na próxima quinta-feira (05)

Durval levantando a taça da Copa do Brasil de 2008. (Foto: Arnaldo Carvalho/ Sport)

Entre campanhas históricas e eliminações precoces nos últimos anos, o Sport tenta virar a chave na Copa do Brasil. Na próxima quinta-feira (05), o Leão da Ilha encara a Desportiva Ferroviária, em jogo único, às 19h, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, valendo vaga na próxima fase.

Além da importância financeira, o confronto serve para dar confiança ao elenco e a torcida rubro-negra neste início de temporada. A partida acontece três dias antes do jogo de volta da final do Pernambucano contra o Náutico, o que pode abalar ou dar ainda mais confiança aos rubro-negros para a decisão.

Financeiramente, a Copa do Brasil é vista como uma das prioridades do clube em 2026, devido as altas premiações que são recebidas a cada fase conquistada. Contra a Desportiva, o Sport tem a chance de se classificar e garantir uma ótima premiação que pode ajudar na montagem do elenco para a temporada. Além de quitar dívidas deixadas pelas últimas gestões. Em caso de classificação para terceira fase, o Sport recebe R$ 1,38 milhão.

Grandes campanhas

Ao longo de sua história na Copa do Brasil, o Sport chegou à final em duas ocasiões: foi vice-campeão em 1989 para o Grêmio e levantou o título em 2008, superando o Corinthians. Além disso, o clube também alcançou a semifinal em outras duas temporadas, em 1992 (eliminado para o Fluminense) e 2003 (eliminado para o Flamengo)

A curiosidade é que no título de 2008, conquistado sobre o Corinthians, o atual técnico do Leão da Ilha, Roger Silva, fazia parte do elenco campeão e agora tenta, à beira do campo, escrever um novo capítulo com o Sport na Copa do Brasil.

1989 - Vice-campeão

O Sport chegou à final, mas foi derrotado pelo Grêmio por 2 a 1.

Campanha:

Fortaleza (primeira fase)

Guarani (oitavas)

Vitória (quartas)

Goiás (semifinal)

1992 - Semifinalista

Eliminado na semifinal pelo Fluminense.

Campanha:

Amapá (primeira fase)

Fortaleza (oitavas)

CSA (quartas)

2003 - Semifinalista

Caiu na semifinal diante do Flamengo.

Campanha:

Dom Bosco (primeira fase)

Athletico Paranaense (segunda fase)

Fluminense (oitavas)

Atlético-MG (quartas)

2008 - Campeão

O Sport conquistou um dos maiores títulos da sua história ao vencer o Corinthians nos pênaltis. O rubro-negro perdeu o jogo de ida por 3 a 1 e venceu em casa por 2 a 0, levando a decisão para as penalidades.

Campanha:

Imperatriz (primeira fase)

Brasiliense (segunda fase)

Palmeiras (oitavas)

Internacional (quartas)

Vasco (semifinal)

Grandes Vexames

Entre 2019 e 2022, o Sport acumulou eliminações ainda na primeira fase da Copa do Brasil. Em todas elas, o time foi derrotado em jogo único e fora de casa:

2019 - eliminado pela Tombense

Em uma partida de muita criação do Sport, mas com um grande brilho do goleiro da Tombense. OLeão da Ilhatentou, mas o Gavião Carcará conseguiu. Vencendo por 3 a 0.

2020 - eliminado pelo Brusque

Com uma partida muito disputada, o Sport perdeu de 2 a 1 para o Quadricolor. A equipe rubro-negra até chegou a empatar nos últimos minutos com o atacante Elton, porém após muita confusão, o árbitro que havia confirmado o tento, invalidou o gol, marcando falta no lance.

2021 - eliminado pela Juazeirense

Após a equipe baiana abrir o placar, sofrer a virada e volta a frente do placar novamente, vários acontecimentos bizarros marcaram a partida. Sistema de irrigação foi ligado duas vezes, gandulas e bolas desapareceram e apagão que durou mais de uma hora e meia, após todos esses acontecimentos, o Sport não retornou ao campo e emitiu uma nota oficial a CBF para investigar osestádio adversário. .

2022 - eliminado pelo Altos

Em jogo de pouca criação e assertividade rubro-negra, o Sport foi eliminado por 1 a 0, com gol do atacante Betinho, ex-Náutico e Santa Cruz. O confronto marcou o 4° ano seguido do time sendo eliminado na primeira fase.



