Vendido pelo Sport, zagueiro Chico deixa Israel por conta do agravamento da guerra

Chico, ex-zagueiro do Sport (Divulgação/ Hapoel Tel Aviv FC)

Na última quarta-feira (04), o zagueiro Chico, ex-Sport, precisou voltar ao Recife e deixar Israel por conta do agravamento da guerra no país. O defensor brasileiro atua no futebol israelense e deixou o território após o aumento das tensões e dos riscos de segurança na região.

De acordo com informações do GE, o jogador deixou Israel diante da instabilidade provocada pelo conflito, que tem impactado a rotina da população e também de atletas estrangeiros que atuam no país.

O Hapoel Tel Aviv, clube onde Chico atua, direcionou os jogadores estrangeiros para países vizinhos, como Egito , Jordânia e Grécia, para que os atletas conseguissem pegar voos e retornar aos seus países, até os conflitos serem amenizados. Os atletas vão ficar treinando acompanhados pelos preparadores físicos do Hapoel.

Carreira

Chico foi formado nas categorias de base do Sport e alcançou o time profissional. Pelo elenco principal, o zagueiro estreou em uma partida do Pernambucano de 2017 e, após retornar a base, voltou a integrar o grupo entre 2019 e 2023.

Na sequência da carreira, o defensor foi emprestado ao Novorizontino no início de 2024 e retornou ao Sport em abril do mesmo ano, seguindo no clube até o final da temporada de 2025. Ao final daquele ano, Chico acabou sendo negociado por empréstimo com o futebol israelense e, ainda nesta semana, teve sua transferência confirmada em definitivo para o Hapoel Tel Aviv por 290 mil dólares (R$1,5 milhão aproximadamente).

Pelo Leão da Ilha, o zagueiro conquistou quatro títulos do Campeonato Pernambucano, sendo campeão nas temporadas de 2017, 2019, 2023 e 2025.



