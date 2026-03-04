Sport chega ao Espírito Santo para estreia na Copa do Brasil contra a Desportiva Ferroviária

Barletta e Felipinho, ponta e lateral-esquerdo do Sport, respectivamente (Geraldo Rodrigues/Sport)

O Sport já desembarcou no Espírito Santo para fazer sua primeira partida pela Copa do Brasil de 2026. O confronto acontece contra a Desportiva Ferroviária e é válido pela 2ª fase do campeonato. A partida pode dar uma premiação de R$ 1,38 milhão para o Leão da Ilha e R$ 830 mil para a Locomotiva Grená.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.

Ainda se preparando para a partida, a equipe comandada por Roger Silva, ainda treina na tarde desta quarta-feira (04), às 15h15, no CT do Rio Branco. Além disso, segundo o clube, após a partida, os jogadores ainda realizarão uma atividade na manhã da sexta-feira (06) e retornam a Recife no horário da noite.

Após o confronto de ida na final do Pernambucano contra o Náutico, o técnico Roger Silva falou sobre a montagem do time titular para a estreia na Copa do Brasil e afirmou que não será um time reserva, e sim, um rodízio no elenco.

"Coutinho, De Pena, Maia e Yago não foram titulares no último jogo, então se eles iniciarem não é que foi o time reserva. Acho que cinco ou seis caras estão revezando muito no time titular, sai um, joga outro. Acredito que vamos ter um time extremamente equilibrado na quinta-feira, e com certeza teremos jogadores importantes no time titular, Coutinho, Maia, Max e Zé Lucas. Então não tem como dizer que é um time reserva ou time misto, porque esses quatro que citei são titulares da equipe. É fazer as melhores escolhas para fazer um bom jogo e conquistar essa vaga", afirmou o técnico rubro-negro.

A partida entre o Leão da Ilha e a Locomotiva Grená acontece na próxima quinta-feira (05), às 19h, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. O duelo é válido pela segunda fase da competição da Copa do Brasil.