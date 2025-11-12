Sport fecha com a Kappa como nova fornecedora de material esportivo

Camisa do Sport na temporada 2025 é a última em parceria com a Umbro (Paulo Paiva/Sport Recife)

O Sport tem nova fornecedora de material esportivo para produzir as camisas do clube a partir de 2026. A Kappa, empresa italiana, chegou a um acerto com o Leão da Ilha e vestirá a equipe rubro-negra. O Rubro-Negro tem contrato com a Umbro, empresa inglesa que veste o clube desde 2019, mas que se encerra ao fim da temporada. As partes não chegaram a um acordo para renovação. A informação foi divulgada pelo NE45 e confirmada pela reportagem do Diario de Pernambuco.

Com o acerto, o Sport deve ter vínculo com a Kappa até 2030. Além de valores financeiros maiores na proposta, o clube também deve contar com maior atenção no desenvolvimento das novas peças e um enxoval mais amplo. Vale ressaltar que o clube pernambucano também recebeu propostas de outras fornecedoras de material esportivo.

No futebol brasileiro, nos últimos anos, a Kappa atuou como fornecedora de equipes como Vasco, Guarani, Chapecoense, Bangu, Cuiabá, Botafogo-PB, Juventus-SP e Gama. Fora do país, se destacou recentemente nos uniformes do Racing (Argentina), Real Valladolid (Espanha), Fiorentina e Venezia (Itália).

Ao longo dos anos, a marca já vestiu grandes clubes do futebol europeu, como Barcelona, Juventus, Manchester City, Roma e Porto.