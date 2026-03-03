Raio-X do Desportiva Ferroviária: adversário do Sport na segunda fase da Copa do Brasil

Kieza, ex-atacante do Náutico (Divulgação/Desportiva)

Na próxima quinta-feira (05), Sport e Desportiva Ferroviária se enfrentam pela segunda fase da Copa do Brasil. O confronto acontece em jogo único, às 19h, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES). A partida vale o avanço para a terceira fase e está em jogo uma premiação de: R$1,38 milhão para o Sport e R$ 830 mil para o time capixaba.

A Desportiva é um clube tradicional do Espírito Santo, fundado em 1963 e conhecido popularmente como Locomotiva Grená. É uma das equipes que representa o futebol capixaba e está participando da Copa do Brasil de 2026, após mudanças no formato da competição, que ampliou o número de participantes.

Temporada de 2026

No Campeonato Capixaba, o Maquinista Grená jogou e ficou na 6ª colocação da primeira fase, se classificando para a próxima fase, com três vitórias, dois empates e quatro derrotas. Nas quartas de final, a equipe enfrentou o Vilavelhense e empatou os dois jogos em 1 a 1, porém foi eliminado, devido ao adversário ter a vantagem do empate.

Já na Copa do Brasil, a Desportiva começou sua campanha enfrentando o Sampaio Corrêa-RJ. Depois de empatar 1 a 1 no tempo normal, o time capixaba venceu nos pênaltis por 3 a 1, e conseguiu sua primeira classificação à segunda fase da história do clube na competição.

Principais nomes

Um rosto conhecido no confronto pela segunda fase é o atacante Kieza, que atuou pelo Náutico entre 2020 e 2022. O centroavante volta a cruzar o caminho do rubro-negro pernambucano em uma decisão e traz o apoio da torcida alvirrubra para o confronto.

Kieza guarda uma lembrança marcante contra o Sport, foi dele um dos gols na final do Campeonato Pernambucano de 2021, resultado que levou a decisão para os pênaltis e trouxe o título estadual daquele ano para o Náutico.

Além de Kieza, sua dupla de ataque, Tiago Moura é o destaque da equipe na temporada. O atacante foi o artilheiro do time no Campeonato Capixaba, com cinco gols marcados, e marcou o gol da Tiva no duelo pela primeira fase da Copa do Brasil.

Outro nome conhecido é o lateral Willian Simões, que jogou náutico entre 2019 e 2020.

Elenco em 2026

O grupo que disputará o capixaba e a Copa do Brasil em 2026 foi apresentado no fim de 2025, mas teve contratações importantes ainda em 2026.

Goleiros

Pedro Zanette



Rafael Mallmann



Defensores

Jairo Pereira



Kevin Leon



Wilian Simões



Gabriel Santos



Janelson Soares



Vinícius Leandro



Wesley Dias



Lyncon Cardoso

Bahia

Lucas Tavares

Meias



Esdras Silva



Jorge Mendes



Ruan Santos



Robert Geaninne



Alex Galo

Mariano

Gilberto

Atacantes

Tiago Moura



Yan Rodrigues



Jonathan Marino



Rodriguinho

Kieza

Comandante

Eleomar Pereira, natural de Cariacica, Espirito Santo, é o técnico da Locomotiva para o restante da temporada. Eleomar chegou a Tiva há menos de um mês, na partida contra seu ex-clube, o Capixaba, no dia 08 de fevereiro.

Até o momento, o comandante soma cinco partidas com a Desportiva, sendo: uma vitória, três empates e uma derrota, no tempo regulamentar. Porém um dos empates foi a classificação nos pênaltis contra o Sampaio Corrêa-RJ, colocando seu nome na história do clube, com poucos jogos a frente da equipe.

Último time titular

Pedro Zanette; Jairo, Wesley Dias, Vinicius Leandro e Wilian Simões; Mariano, Jorge Mendes e Ruan; Gilberto, Tiago Moura e Kieza.

Histórico do confronto

A Desportiva Ferroviária e o Sport já se enfrentaram em uma ocasião na história. A partida aconteceu há 53 anos e terminou empatada em 1 a 1,com o gol do Leão sendo marcado por Rubens Salim.