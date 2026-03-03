Raio-X do Desportiva Ferroviária: adversário do Sport na segunda fase da Copa do Brasil
A partida entre Sport e Desportiva acontece na próxima quinta-feira (05), às 19h
Publicado: 03/03/2026 às 12:43
Kieza, ex-atacante do Náutico (Divulgação/Desportiva)
Na próxima quinta-feira (05), Sport e Desportiva Ferroviária se enfrentam pela segunda fase da Copa do Brasil. O confronto acontece em jogo único, às 19h, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES). A partida vale o avanço para a terceira fase e está em jogo uma premiação de: R$1,38 milhão para o Sport e R$ 830 mil para o time capixaba.
A Desportiva é um clube tradicional do Espírito Santo, fundado em 1963 e conhecido popularmente como Locomotiva Grená. É uma das equipes que representa o futebol capixaba e está participando da Copa do Brasil de 2026, após mudanças no formato da competição, que ampliou o número de participantes.
Temporada de 2026
No Campeonato Capixaba, o Maquinista Grená jogou e ficou na 6ª colocação da primeira fase, se classificando para a próxima fase, com três vitórias, dois empates e quatro derrotas. Nas quartas de final, a equipe enfrentou o Vilavelhense e empatou os dois jogos em 1 a 1, porém foi eliminado, devido ao adversário ter a vantagem do empate.
Já na Copa do Brasil, a Desportiva começou sua campanha enfrentando o Sampaio Corrêa-RJ. Depois de empatar 1 a 1 no tempo normal, o time capixaba venceu nos pênaltis por 3 a 1, e conseguiu sua primeira classificação à segunda fase da história do clube na competição.
Principais nomes
Um rosto conhecido no confronto pela segunda fase é o atacante Kieza, que atuou pelo Náutico entre 2020 e 2022. O centroavante volta a cruzar o caminho do rubro-negro pernambucano em uma decisão e traz o apoio da torcida alvirrubra para o confronto.
Kieza guarda uma lembrança marcante contra o Sport, foi dele um dos gols na final do Campeonato Pernambucano de 2021, resultado que levou a decisão para os pênaltis e trouxe o título estadual daquele ano para o Náutico.
Além de Kieza, sua dupla de ataque, Tiago Moura é o destaque da equipe na temporada. O atacante foi o artilheiro do time no Campeonato Capixaba, com cinco gols marcados, e marcou o gol da Tiva no duelo pela primeira fase da Copa do Brasil.
Outro nome conhecido é o lateral Willian Simões, que jogou náutico entre 2019 e 2020.
Elenco em 2026
O grupo que disputará o capixaba e a Copa do Brasil em 2026 foi apresentado no fim de 2025, mas teve contratações importantes ainda em 2026.
Goleiros
- Pedro Zanette
- Rafael Mallmann
Defensores
- Jairo Pereira
- Kevin Leon
- Wilian Simões
- Gabriel Santos
- Janelson Soares
- Vinícius Leandro
- Wesley Dias
- Lyncon Cardoso
- Bahia
- Lucas Tavares
Meias
- Esdras Silva
- Jorge Mendes
- Ruan Santos
- Robert Geaninne
- Alex Galo
- Mariano
- Gilberto
Atacantes
- Tiago Moura
- Yan Rodrigues
- Jonathan Marino
- Rodriguinho
- Kieza
Comandante
Eleomar Pereira, natural de Cariacica, Espirito Santo, é o técnico da Locomotiva para o restante da temporada. Eleomar chegou a Tiva há menos de um mês, na partida contra seu ex-clube, o Capixaba, no dia 08 de fevereiro.
Até o momento, o comandante soma cinco partidas com a Desportiva, sendo: uma vitória, três empates e uma derrota, no tempo regulamentar. Porém um dos empates foi a classificação nos pênaltis contra o Sampaio Corrêa-RJ, colocando seu nome na história do clube, com poucos jogos a frente da equipe.
Último time titular
Pedro Zanette; Jairo, Wesley Dias, Vinicius Leandro e Wilian Simões; Mariano, Jorge Mendes e Ruan; Gilberto, Tiago Moura e Kieza.
Histórico do confronto
A Desportiva Ferroviária e o Sport já se enfrentaram em uma ocasião na história. A partida aconteceu há 53 anos e terminou empatada em 1 a 1,com o gol do Leão sendo marcado por Rubens Salim.