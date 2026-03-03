diariodepernambuco.com.br
COPA DO BRASIL

Raio-X do Desportiva Ferroviária: adversário do Sport na segunda fase da Copa do Brasil

A partida entre Sport e Desportiva acontece na próxima quinta-feira (05), às 19h

Lucas Valle

Publicado: 03/03/2026 às 12:43

Kieza, ex-atacante do Náutico/Divulgação/Desportiva

Kieza, ex-atacante do Náutico (Divulgação/Desportiva)

Na próxima quinta-feira (05), Sport e Desportiva Ferroviária se enfrentam pela segunda fase da Copa do Brasil. O confronto acontece em jogo único, às 19h, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES). A partida vale o avanço para a terceira fase e está em jogo uma premiação de: R$1,38 milhão para o Sport e R$ 830 mil para o time capixaba. 

Quem é a Desportiva Ferroviária?

A Desportiva é um clube tradicional do Espírito Santo, fundado em 1963 e conhecido popularmente como Locomotiva Grená. É uma das equipes que representa o futebol capixaba e está participando da Copa do Brasil de 2026, após mudanças no formato da competição, que ampliou o número de participantes.

Temporada de 2026

No Campeonato Capixaba, o Maquinista Grená jogou e ficou na 6ª colocação da primeira fase, se classificando para a próxima fase, com três vitórias, dois empates e quatro derrotas. Nas quartas de final, a equipe enfrentou o Vilavelhense e empatou os dois jogos em 1 a 1, porém foi eliminado, devido ao adversário ter a vantagem do empate. 

Já na Copa do Brasil, a Desportiva começou sua campanha enfrentando o Sampaio Corrêa-RJ. Depois de empatar 1 a 1 no tempo normal, o time capixaba venceu nos pênaltis por 3 a 1, e conseguiu sua primeira classificação à segunda fase da história do clube na competição. 

Principais nomes

Um rosto conhecido no confronto pela segunda fase é o atacante Kieza, que atuou pelo Náutico entre 2020 e 2022. O centroavante volta a cruzar o caminho do rubro-negro pernambucano em uma decisão e traz o apoio da torcida alvirrubra para o confronto.

Kieza guarda uma lembrança marcante contra o Sport, foi dele um dos gols na final do Campeonato Pernambucano de 2021, resultado que levou a decisão para os pênaltis e trouxe o título estadual daquele ano para o Náutico.

Além de Kieza, sua dupla de ataque, Tiago Moura é o destaque da equipe na temporada. O atacante foi o artilheiro do time no Campeonato Capixaba, com cinco gols marcados, e marcou o gol da Tiva no duelo pela primeira fase da Copa do Brasil. 

Outro nome conhecido é o lateral Willian Simões, que jogou náutico entre 2019 e 2020. 

Elenco em 2026

O grupo que disputará o capixaba e a Copa do Brasil em 2026 foi apresentado no fim de 2025, mas teve contratações importantes ainda em 2026. 

Goleiros

  • Pedro Zanette
  • Rafael Mallmann

Defensores

  • Jairo Pereira
  • Kevin Leon
  • Wilian Simões
  • Gabriel Santos
  • Janelson Soares
  • Vinícius Leandro
  • Wesley Dias
  • Lyncon Cardoso
  • Bahia
  • Lucas Tavares

Meias

  • Esdras Silva
  • Jorge Mendes
  • Ruan Santos
  • Robert Geaninne
  • Alex Galo
  • Mariano
  • Gilberto

Atacantes

  • Tiago Moura
  • Yan Rodrigues
  • Jonathan Marino
  • Rodriguinho
  • Kieza

 

Comandante

Eleomar Pereira, natural de Cariacica, Espirito Santo, é o técnico da Locomotiva para o restante da temporada. Eleomar chegou a Tiva há menos de um mês, na partida contra seu ex-clube, o Capixaba, no dia 08 de fevereiro. 

Até o momento, o comandante soma cinco partidas com a Desportiva, sendo: uma vitória, três empates e uma derrota, no tempo regulamentar. Porém um dos empates foi a classificação nos pênaltis contra o Sampaio Corrêa-RJ, colocando seu nome na história do clube, com poucos jogos a frente da equipe. 

Último time titular 

Pedro Zanette; Jairo, Wesley Dias, Vinicius Leandro e Wilian Simões; Mariano, Jorge Mendes e Ruan; Gilberto, Tiago Moura e Kieza. 

Histórico do confronto

A Desportiva Ferroviária e o Sport já se enfrentaram em uma ocasião na história. A partida aconteceu há 53 anos e terminou empatada em 1 a 1,com o gol do Leão sendo marcado por Rubens Salim.

