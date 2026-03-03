De olho no caixa: Copa do Brasil é chance de fôlego financeiro para Sport e Santa Cruz

Classificação na segunda fase já pode render até R$ 1,38 milhão ao Leão e R$ 950 mil ao Tricolor

Equipes de Sport e Santa Cruz (Sandy James/DP Foto e Rafael Vieira)

A semana é decisiva dentro de campo, mas também pode ser determinante fora dele para Sport e Santa Cruz. A Copa do Brasil surge como uma oportunidade concreta de reforçar o caixa e dar fôlego financeiro ao longo da temporada.

Na próxima quinta-feira (5), o Sport encara a Desportiva Ferroviária pela segunda fase da competição, às 19h, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES). O confronto é em jogo único: quem vencer avança; empate leva a decisão para os pênaltis.

Na Arena de Pernambuco, o cenário também é de expectativa. O Santa Cruz enfrenta o Sousa na quinta (5), às 21h30, também em jogo único pela segunda fase.

Escalada milionária do Leão

Em jogo, além da vaga, está uma premiação de R$ 1,38 milhão para o Sport em caso de classificação. O valor representa um reforço importante no orçamento rubro-negro, especialmente em meio a uma temporada de reconstrução financeira.

O Leão já entra direto na segunda fase e, se avançar, pode acumular cifras significativas ao longo do torneio.

A terceira fase paga R$ 1,53 milhão; a quarta, R$ 1,68 milhão; a quinta, R$ 2 milhões.

A partir das oitavas de final, os números sobem consideravelmente: R$ 3 milhões nas oitavas, R$ 4 milhões nas quartas e R$ 9 milhões na semifinal.

Na decisão, os valores ganham dimensão ainda maior: R$ 78 milhões para o campeão e R$ 34 milhões para o vice. Embora o caminho até lá seja longo, a competição é conhecida por transformar campanhas consistentes em alívio financeiro imediato.

Para o Sport, que disputa a Série A e tem folha salarial mais robusta, a Copa do Brasil é vista como fonte estratégica de receita e confiança esportiva.

Chance coral de fôlego no orçamento

O Tricolor já garantiu R$ 830 mil apenas por disputar a competição. Se avançar na segunda fase, embolsa mais R$ 950 mil, valor destinado aos clubes do Grupo II, que reúne equipes das Séries C, D e demais times fora da Série B.

Caso alcance a quarta fase, a premiação sobe para R$ 1,07 milhão. Na quinta, os valores chegam a R$ 2 milhões.

Para um clube que busca estabilidade financeira e reconstrução esportiva, cada fase superada representa impacto direto no planejamento anual. A Copa do Brasil, nesse contexto, funciona como um acelerador de receitas.

A partir das oitavas de final, assim como o Sport, o Tricolor pode faturar R$ 3 milhões nas oitavas, R$ 4 milhões nas quartas e R$ 9 milhões na semifinal. Também são R$ 78 milhões para o campeão e R$ 34 milhões para o vice.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão